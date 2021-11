Mexique FP1: Mercedes mène, Verstappen prêt à bondir

FP1 a marqué le début du Grand Prix du Mexique 2021, la première des cinq dernières courses cette saison et bien que Mercedes ait commencé fort au Mexique, Max Verstappen n’était pas loin derrière prêt à bondir.

Après la domination de Red Bull et Verstappen à Austin, sur un circuit prétendument convivial pour Mercedes, il y a quinze jours, le cirque de Formule 1 est arrivé au Mexique, un lieu historiquement favorable à Red Bull.

Avec des schémas historiques rendus inutiles dans cette saison des plus extraordinaires, on aurait raison de se demander lequel des prétendants au titre s’en sortira bien à l’Autódromo Hermanos Rodríguez.

Valtteri Bottas a de nouveau montré qu’il appréciait les conditions de piste sans adhérence et a terminé la première séance en tête avec un temps de 1:18,341, avec son coéquipier Lewis Hamilton à 0,076 seconde de retard.

Hamilton a eu un moment au début de la séance alors qu’il bloquait ses pneus avant au virage 1, et a été invité à se présenter aux commissaires après la séance pour avoir apparemment rejoint la piste d’une manière dangereuse.

Le leader du championnat, Verstappen, présenté comme le favori ce week-end, était troisième à 0,123s du rythme du leader et à 0,047s de celui de Hamilton. Il y a de fortes chances qu’il y ait plus de vitesse dans la RB16B du Néerlandais.

Pas un début de week-end idéal pour le héros local Sergio Perez qui a filé au virage 16, un peu plus de 10 minutes après le début de la séance, endommageant irrémédiablement son aileron arrière, et s’est retrouvé coincé dans le garage pour des réparations avant de revenir sur la bonne voie avec 22 minutes restantes. après un méga travail de réparation de Red Bull et récupéré pour terminer la session quatrième et à seulement 0,269 s du temps de Bottas.

Pierre Gasly, en forme d’AlphaTauri, a dépassé son poids comme d’habitude et a réalisé un temps solide de 1:18,985, assez bon pour la cinquième place. Son coéquipier Yuki Tsunoda, qui partira du fond de la grille pour prendre un nouveau moteur, a terminé 11e avec un temps de 1:20.011.

Carlos Sainz, qui déplorait plus tôt le manque de bons résultats personnels au Mexique, pourrait bien être sur la bonne voie pour obtenir un bon résultat, puisqu’il a terminé la première séance d’essais à la sixième place à 1.122 secondes du rythme.

Le double champion du monde Fernando Alonso a terminé septième pour Alpine avec un temps de 1:19.656.

La surface de la piste étant extrêmement poussiéreuse, Perez n’était pas le seul pilote à partir en vrille, car Charles Leclerc de Ferrari a filé au même endroit que le Mexicain quelques instants plus tôt, endommageant également son aileron arrière.

Le Monégasque a également été relégué dans le garage de son équipe pour des réparations et était de retour sur la bonne voie avec moins de 20 minutes de temps de piste disponibles, mais a bien fait de terminer la séance huitième et à 1,326 s du temps de référence.

Peraltada BITES! Charles Leclerc et Sergio Perez glissent vers l’arrière dans la barrière et subissent des dommages à l’aile arrière 😱#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/ZM4Jzi5F1D – Formule 1 (@F1) 5 novembre 2021

Esteban Ocon rejoint son coéquipier dans le top 10 et termine neuvième, à un dixième du temps de sa sœur Alpine.

Sebastian Vettel d’Aston Martin a complété le top dix, à 1.517s du rythme en FP1.

Le coéquipier de Vettel, le Canadien Lance Stroll, rejoindra Tsunoda à l’arrière de la grille le jour de la course pour prendre de nouveaux composants du groupe motopropulseur. Il a terminé la séance à la 13e place.

Notamment, le duo McLaren, Daniel Ricciardo et Lando Norris ne figurait pas dans le top 10, terminant respectivement 14e et 15e. Pas un bon signe pour l’équipe basée à Woking qui fait face à un défi difficile de Ferrari pour la troisième place du classement des constructeurs. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)

Résultats Mexique FP1 :