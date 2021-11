Mexique FP2: Verstappen a l’avantage

Max Verstappen a le dessus sur Lewis Hamilton alors que leur bataille pour le titre reprend pour le Grand Prix de Mexico 2021 de ce week-end, le pilote Red Bull terminant le FP2 une demi-seconde plus vite que l’homme Mercedes.

L’as néerlandais n’a pas mis longtemps à se lancer en FP2, en tête des écrans de chronométrage au début où il est resté car personne n’avait la puissance de feu pour l’égaler, son meilleur effort de 1.17.301 était quatre dixièmes plus rapide que le deuxième Valtteri Bottas , qui a dominé la FP1 plus tôt, était un dixième de mieux que Hamilton, troisième.

Verstappen semblait magistral tandis que Hamilton semblait en difficulté par rapport à son rival pour le titre, à la recherche d’une configuration optimale.

Dans l’autre Red Bull, Sergio Perez a terminé quatrième, à 0,57 s de son coéquipier devant son public local qui a éclaté de joie à chaque tour où il a dépassé les tribunes.

Les quatre meilleurs temps étaient à moins de six dixièmes, mais seulement un dixième et un peu entre Bottas, deuxième, et Perez, quatrième.

Le meilleur du reste était Carlos Sainz avec une Ferrari pratique à l’Autodromo Hermanos Rodriguez, bien qu’une seconde complète sur le meilleur temps. L’Espagnol avait un quart de seconde d’avance sur son coéquipier Charles Leclerc en septième position.

Pierre Gasly a divisé les Reds, ce qui en fait trois voitures à moteur Honda dans le top six, avec la recrue Yuki Tsunoda huitième plus rapide, à quelques dixièmes de la voiture sœur.

Sebastian Vettel a terminé neuvième au volant de l’Aston Martin, avec Lance Stroll prévu pour des pénalités de moteur, seulement bon pour la 17e, à plus d’une seconde de son coéquipier.

Fernando Alonso dans l’Alpine complète le top dix, avec 1,4 seconde de retard sur le meilleur temps mais sept dixièmes d’avance sur son coéquipier Esteban Ocon en 14e position.

Exceptionnellement, à ce stade d’un week-end de Grand Prix, les deux Mclaren étaient hors du top dix avec Lando Norris en 12e position, 1,6 seconde plus lent que l’effort de Verstappen en tête du classement. Daniel Ricciardo a encore une demi-seconde de retard en 15ème position.

L’équipe de Woking avec un sérieux travail de nuit pour mettre leurs voitures à la fine pointe de la technologie ; pour l’instant, sont à la traîne derrière Ferrari qui n’augure rien de bon pour la troisième place du championnat, qu’ils visent tout comme les Reds, qui ont eu le dessus sur eux lors de la première journée au Mexique.

Chez Williams, ce fut une douche matinale pour George Russell car il n’a réussi que quelques tours avant qu’un problème de moteur ne soit détecté et a réduit sa course.

En fin de compte, le premier jour au Mexique appartenait à Verstappen qui a de nouveau l’air puissant sur un site qui fait ressortir le meilleur de lui, s’imposant également comme l’homme à battre demain en qualifications.

Dernier mot au patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner : « C’était une séance solide pour nous. Les deux pilotes commencent à trouver une configuration qui leur convient, les courts et les longs trajets semblent raisonnables.

« Je pense que Mercedes a encore un peu dans la poche donc je ne pense pas que nous ayons vu leur plein potentiel mais, en nous concentrant sur nous-mêmes, c’était une journée raisonnable. »

« Nous avons trouvé un équilibre raisonnable aujourd’hui mais nous avons vu toute l’année qu’il y a eu moins d’un dixième entre les voitures, et nous nous attendons à ce que ce soit le cas demain », a ajouté Horner.

