Mexique / L’entraîneur de Victoria Polo a pris la mesure de ‘La Bonita’

La capitale Ana Victoria Polo aura un facteur très important en sa faveur, le corner ; Eh bien, son entraîneur Alejandro Camacho a battu à trois reprises sa rivale Diana ‘La Bonita’ Fernández, de Juare, avec laquelle il affrontera ce vendredi 27 en duel avec des gants roses au gymnase municipal Josué Neri Santos.

Camacho, connu sous le nom de « El Calaco » est l’un des entraîneurs les plus reconnus de la capitale mexicaine ; Grâce aux réalisations réalisées à la tête de l’équipe des champions du monde Mariana ‘Barby’ Juárez et Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez, qui ont déjà battu Diana Laura en duels pour le titre mondial et dans leur propre maison.

En tant que l’un des entraîneurs qui enseignent au mythique Pancho Rosales Gym; a montré qu’il possédait la clé pour battre ‘La Bonita’, deux d’entre eux aux commandes de ‘Little Lulu’ en 2017 et 2021 et dans un sous le commandement de la ‘Queen of Queens’ en 2019, des duels qui ont créé peu d’attentes. vu parmi le nombre croissant de fans de boxe féminine.

La carte explosive que Promociones del Pueblo présente en association avec BXSTRS Promotions, et qui sera diffusée en direct dans toute l’Amérique latine via ‘Friday Fight Night ESPN Knockout’ sur une carte qui mène le duel de deux boxeurs qui se caractérisent par leur style offensif, local l’idole Miguel ‘Micky’ Román et Sergio ‘Dandy’ Puente de Monterrey.

La vente de billets pour cet événement sensationnel se fait déjà via le système Don Boletón à :

https://ventas.donboleton.com/eventperformances.asp?evt=2143