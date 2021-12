Mexique Ouverture | León est déjà finaliste grâce au succès d’Ángel Mena

12/05/2021 à 14:27 CET

Il était le héros de Lion. l’équatorien Ange Mena a obtenu les deux buts nécessaires pour que les locaux rugissent plus fort contre Tigres de l’UANL (2-1), et son équipe est déjà en finale de la Tournoi d’ouverture 2021 du football mexicain.

Ceux de Guanajuato devaient gagner après avoir perdu 2-1 au match aller, et Minerai je le savais. Il lui a fallu cinq minutes pour donner le premier avertissement, et seulement huit pour mettre le premier sur le tableau d’affichage, en croisant le ballon avec sa jambe droite.

C’était son troisième but en trois matchs, mais pas le dernier. Le quatrième arriverait, à cinq minutes de la fin, pour être le sauveur de l’équipe avec un tête qui a envoyé León à la finale.

Les fans de la « Fiera » ont souffert, car peu de temps après, à 16′ Tigres a égalé le concours avec un but de Diego Reyes. À partir de là, une vague d’opportunités n’a pas été couronnée de succès jusqu’à ce que, avec plus de cœur, León soit sorti pour mordre en seconde période pour avoir le plus clair, tandis que Tigres basait son jeu sur la force défensive.

Enfin, sur la base des rebonds et des arrêts de Nahuel Guzmán, Ménèse Il a réussi à mettre le centre que Mena finirait pour déclencher la folie dans le stade de León.

Une folie, qui est aussi allée plus loin dans un épisode embarrassant. L’entraîneur des Tigres, Miguel Herrera, et celui de León, Ariel Holan, s’est empêtré dans une discussion qui s’est étendue aux joueurs sur le banc, dans laquelle après avoir partagé différentes poussées, l’arbitre a expulsé deux d’entre eux et a pu reprendre un jeu qui a laissé un dernier souffle d’espoir aux Tigres, sans succès.

Avec le même résultat qu’à l’aller, León, mieux classé en phase régulière, sauve une place dans le choc final. Ce sera la semaine prochaine, contre le vainqueur de l’autre demi-finale entre Atlas et Pumas UNAM, qui jouera ce soir à Guadalajara, domicile du vainqueur 0-1 du match aller, Atlas.