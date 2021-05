Mexique / Pupo et Malagueño promettent des émotions

Edwin Palomares (sur la photo) et Alan Salazar s’affronteront ce samedi, menant le “Gala de boxe” à Miramar, qui présentera 2M Promotions à Guaymas, Sonora, dans des actions qui seront télévisées internationalement par ESPN Knockout, et régionalement par Télémax.

Le «Pupo» Palomares (15-3-1, 6 ko) et le «Malagueño» Salazar (15-7-1, 5 ko) sont des boxeurs de classe, de technique, de ressources et de mobilité, donc on s’attend à ce qu’ils offrent un combat d’action constante et ce sera un duel de stratégies, 10 rounds à Super Bantamweight.

Palomares entrera dans le ring très motivé, puisqu’il a éliminé en mars dernier le prétendant au championnat du monde César Ramírez en 10 rounds, tandis que Salazar a l’avantage dans le blanc contre des rivaux de haut niveau, car il a mesuré des adversaires tels que Óscar Nery Plata, Néstor Medellín, Daniel Argueta, Argi Cortés et deux combattants qui participeront à la même soirée samedi prochain que Eduardo «Koreano» Ramírez et Víctor «Spock» Méndez.

En fait, l’idole locale, le «Koreano» Ramirez (17-1-3, 11 ko) montera sur le ring dans le combat de sauvegarde principal, pour affronter 8 rounds en Supergallo contre le solide combattant chihuahuan Jesús «Topito» Gómez (13-3-0, 10 ko).

Le “Koreano” a déjà fait deux combats cette année, et tous deux remportés par KO, contre Francisco “Rudo” Alarcón et Marco Monteros.

Le “Topito” vient de tomber, mais devant le double champion international de la WBC, David “Rey” Picasso, et c’est un boxeur qui maintient un excellent rythme de combat dès la première cloche.

De son côté, Víctor “Spock” Mëndez (28-4-2, 20 ko’s) réapparaîtra, après plus de deux ans d’inactivité, pour affronter Eduardo “Emperador” Márquez de Monterrey (17-8-1, 12 ko’s) dans un duel à 6 rounds en poids coq. Et dans un duel de solides espoirs invaincus en poids mouche léger, Yudel Reyes de Monterrey (12-0-0, 3 ko) affrontera le mexicain Moisés «Profeta» Caro (8-0-2, 5 ko’s) dans un combat de 8 rounds très disputé.

La fonction comprend la présentation de solides perspectives de boxe de Sonora, tels que Noé Robles, Jesús «Jibarito» Ortega, Roberto Valenzuela, et il y aura également une présence internationale avec l’Américain Ever Sánchez, le Français Jordan Tomasini et l’Argentin Guido Emmanuel Schramp.

Bien que la fonction soit exercée avec un accès restreint, les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires de Guaymas et de la Commission Sonora Box seront suivis. Des billets sont disponibles pour les fans qui souhaitent être présents à la fonction, au Miramar Andador, ils doivent contacter les téléphones 662 1373411 ou 662 2971671. Plus de détails sur la page facebook officielle de 2M Promotions.