Meyer de Jags et Baalke assignés à comparaître dans une poursuite pour discrimination dans l’Iowa .

Les Jaguars de Jacksonville ont déclaré mercredi que l’entraîneur Urbain Meyer et directeur général Trent Baalke ont été cités à comparaître dans le cadre d’un procès intenté par des avocats de joueurs noirs poursuivant l’ancien entraîneur de force de l’Iowa Chris Doyle pour discrimination.

L’équipe a déclaré que Meyer et Baalke ont soumis une réponse écrite à l’assignation, qui cherche à obtenir des informations sur la décision des Jaguars d’embaucher puis de licencier Doyle en janvier.

“Nous respectons et coopérerons avec le processus juridique si nécessaire”, a déclaré l’équipe. “Cependant, les Jaguars n’ont aucune information qui serait pertinente pour le procès entre les étudiants-athlètes et l’Université de l’Iowa.”

L’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer, regarde les joueurs effectuer des exercices lors d’un entraînement de football de la NFL à Jacksonville, en Floride, en ce lundi 14 juin 2021, photo d’archive. (AP Photo/John Raoux, dossier)

Le procès fédéral, déposé dans l’Iowa, accuse le personnel des Hawkeyes d’avoir humilié les joueurs noirs avec des insultes raciales, les forçant à abandonner les coiffures, la mode et la culture noires pour s’adapter au « Iowa Way » promu par l’entraîneur-chef Kirk Ferentz, et des représailles contre eux pour avoir parlé.

L’université a accepté de payer à Doyle 1,1 million de dollars dans un accord de démission en juin 2020 après que des dizaines d’anciens joueurs ont déclaré sur les réseaux sociaux qu’il les avait intimidé et discriminés. Doyle a nié les allégations.

Une enquête menée par un cabinet d’avocats externe a révélé que les règles du programme « perpétuaient les préjugés raciaux et culturels et diminuaient la valeur de la diversité culturelle » et permettaient aux entraîneurs de rabaisser les joueurs sans conséquence.

Juge de district américain Stéphanie Rose directeur sportif précédemment libéré Gary Barta et entraîneur de force actuel Raimond Braithwaite en tant que défendeurs. Des allégations ont également été rejetées selon lesquelles l’Iowa aurait créé et maintenu un modèle et une pratique systémiques de discrimination raciale illégale et que Ferentz n’aurait pas formé et supervisé son personnel.

Les anciens joueurs ont été autorisés à porter plainte pour discrimination intentionnelle par le coordinateur offensif Brian Ferentz, le fils de Kirk et Doyle.

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !