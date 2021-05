“ Mezzanine ”: Massive Attack monte d’un niveau avec le premier n ° 1

Rolling Stone l’a appelé “un disque magnifiquement mercuriel, rempli de sons incroyables et de grooves hypnotiques.” Le magazine Q a entendu «des paysages de rêve tachetés de piano, des rythmes sifflants et des balayages de cordes cinématographiques». Noyé dans le son a déclaré qu’il était «plein de leur obscurité caractéristique» et lui a donné dix sur dix. L’album était Attaque massive‘s Mezzanine, et sur le classement britannique du 2 mai 1998, il est devenu leur premier n ° 1.

L’exploit du collectif Bristol est survenu huit ans après avoir atteint pour la première fois le Top 100 du classement des célibataires en tant qu’acteur indépendant. C’était avec le single “Daydreaming”, sur No-Label, comme il était listé. Leur premier succès grand public fut l’année suivante, avec l’album massivement acclamé de Blue Lines. Il n’a jamais fait le top dix, culminant au n ° 13, mais est devenu l’un des disques les plus loués de toute la décennie. Il a également donné à Massive Attack une présence dans le tableau des singles avec «Safe From Harm», mettant en vedette la découverte vocale Shara Nelson.

Collaborateurs stellaires

Cela a été suivi en 1994 par un autre album très apprécié et très réussi dans Protection. Il a poursuivi la politique du groupe de travailler avec divers artistes en vedette. Ceux-ci comprenaient Tracy Thorn de Everything But The Girl sur la chanson titre, et Tricky, un diplômé du groupe qui était déjà bien dans sa propre carrière solo stellaire. La protection a atteint le n ° 4 au Royaume-Uni et, comme son prédécesseur, a été dans les charts pendant plus de deux ans. Le décor était planté pour Mezzanine.

Le troisième album du groupe présentait des échantillons de titres de tout le monde d’Ultravox via Isaac Hayes à le Velvet Underground. Mezzanine a de nouveau eu un éventail de contributeurs, tels que Liz Fraser des Cocteau Twins et le collaborateur de longue date de Massive Attack, le chanteur de reggae Horace Andy, au chant.

Surmonter Robbie Williams

Avec cette vague de soutien positif de la presse et des médias, l’album s’est hissé directement au n ° 1, remplaçant Robbie Williams«Life Thru A Lens en haut. Il y est resté une deuxième semaine, puis a passé trois semaines de plus dans le top dix, dans une vie de graphique qui a duré des mois.

L’album a été certifié platine au Royaume-Uni par le BPI cinq mois après sa sortie, en septembre, et rebondissait toujours dans le Top 40 en mars suivant. Il a continué à se vendre dans le cadre du catalogue distingué de Massive Attack, devenant double platine en 2013.

