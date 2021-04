MF Vs PMS: Quelle est la meilleure option d’investissement pour les investisseurs particuliers?

Alors que les investissements directs nécessitent l’expertise des investisseurs, les investissements via MF et PMS impliquent une gestion active des fonds par des gestionnaires de fonds professionnels.

Il existe de nombreuses façons d’investir dans les actions – investissement direct en actions, par le biais de fonds communs de placement (MF), via le service de gestion de portefeuille (PMS), etc. gestionnaires de fonds professionnels.

Investissement direct

Même si un investisseur a un contrôle total sur ses investissements s’il est investi directement dans des actions, il présente également les risques les plus élevés à moins que l’investisseur ne dispose de suffisamment de connaissances, d’expertise, d’expérience, d’intérêt et de temps pour surveiller les marchés, étudier la performance des entreprises et les situations économiques pour décider dans quelle société investir et quand vendre les actions.

De plus, pour réduire le risque grâce à la diversification, un investisseur doit investir plus d’argent et consacrer plus de temps à sélectionner plus d’actions.

Fonds communs de placement

Parmi les avenues d’investissement guidées de MF et PMS, MF est plus populaire car de très petits montants peuvent être investis et il existe un large choix de fonds. Un investisseur peut commencer à investir périodiquement aussi bas que 1000 Rs (certains fonds autorisent même Rs 500) par le biais d’un plan d’investissement systématique (SIP).

De plus, en raison de la disponibilité d’un large choix de fonds, les investisseurs peuvent choisir des fonds en fonction de leurs objectifs financiers et de leur appétit pour le risque.

Outre les fonds axés sur les actions, les sociétés de gestion d’actifs (AMC) proposent également des fonds axés sur la dette et des fonds hybrides combinant à la fois des actions et des emprunts, qui offrent de nouvelles opportunités de diversification pour les investisseurs.

Service de gestion de portefeuille

Par rapport aux MF, les PMS offrent aux investisseurs un meilleur contrôle sur le choix de la composition du portefeuille car le nombre d’investisseurs est moindre et il peut être fait sur mesure pour les gros investisseurs.

Un contrôle réglementaire plus strict sur MF le rend également plus sûr que les investissements via PMS.

La limite d’investissement minimale de Rs 50 lakh est également un élément dissuasif pour les investisseurs de détail d’investir dans des actions via PMS.

«Les fonds communs de placement travaillent dans un cadre un peu rigide de par la nature de leur mandat. Ils affichent des performances très proches de leurs allocations de référence et restent investis tout au long de la période d’investissement. Les PMS ou Portfolio Management Services, quant à eux, offrent un régime plus flexible aux investisseurs. L’instrument permet aux gestionnaires de fonds d’être plus actifs dans la gestion de leurs fonds et de refléter plus précisément leurs points de vue dans les portefeuilles qu’ils construisent. Par conséquent, les gestionnaires de fonds PMS peuvent potentiellement générer un alpha supérieur par rapport à leurs pairs de fonds communs de placement », a déclaré Nitin Rao, PDG d’InCred Wealth.

«Néanmoins, on constate que la performance des PMS Managers n’est pas cohérente. Ainsi, seule une poignée d’entre eux surclassent leurs homologues des fonds communs de placement. Par conséquent, il faut choisir ses fonds et ses gestionnaires de fonds très judicieusement. Les investisseurs doivent identifier les talents qui peuvent exécuter des stratégies structurées et des modèles d’investissement qui surpassent les rendements des fonds communs de placement. En général, les produits PMS pèsent conceptuellement au-dessus des fonds communs de placement pour les personnes capables d’allouer au moins Rs 50 lakh dans un système, ce qui est le minimum. Il faut sélectionner soigneusement le (s) bon (s) gestionnaire (s) PMS », a-t-il ajouté.

Ainsi, pour les investisseurs fortunés, investir par le biais de bons gestionnaires de PMS peut être un bon choix, mais pour les investisseurs de détail, MF est certainement un meilleur choix.

