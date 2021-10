MG Astor : une mise à niveau pour les acheteurs du segment

Lorsque les gens améliorent leurs voitures au fur et à mesure qu’ils commencent à gagner et à dépenser plus d’argent, ils passent généralement d’un segment inférieur à un segment supérieur. Par exemple, le prochain achat d’un acheteur de SUV de moins de 4 mètres pourrait être un SUV compact, comme de Hyundai Venue à Creta ou de Kia Sonet à Seltos. Mais avec la MG Astor, les acheteurs de SUV compacts ont la possibilité de se mettre à niveau dans le segment. Non, cette « mise à niveau » n’est pas en termes de sièges supplémentaires, mais en termes de technologie de conduite semi-autonome, qui n’est disponible dans aucun autre SUV compact à cinq places (dans la gamme de prix Rs 10-20 lakh).

Qu’est-ce que l’Astor ?

C’est le SUV compact de MG, presque de la même taille que les Creta et Seltos. Il dispose de deux options de moteur à essence : le VTi-TECH (1498cc; 110PS) et le 220 Turbo plus petit mais plus puissant (1349cc; 140PS). Le premier a deux choix de boîte de vitesses : manuelle à cinq vitesses et CVT ; ce dernier n’est livré qu’avec une boîte automatique à six rapports.

Il n’y a pas de moteur diesel proposé.

Qu’est-ce qui définit sa conception?

Contrairement à certains autres VUS compacts qui ont une forme de carrosserie plus SUV (en particulier le Seltos), l’Astor ressemble plus à un hayon bulbeux surélevé. Il ne fait peut-être pas tourner les têtes, mais il n’a pas non plus l’air chétif. Les variantes haut de gamme ont l’air premium (comme c’est le cas avec les variantes haut de gamme de tous les SUV compacts).

Comment est la cabine ?

La variante que j’ai conduite (et sur les photos) a une cabine de couleur très vive. Il semble collant, pour dire le moins. Je suppose qu’il y aurait d’autres options de tableau de bord de couleur plus douce (comme le gris et le noir). La cabine, cependant, est chargée jusqu’à la garde et a l’air futuriste (en particulier ce petit robot sur le tableau de bord qui peut «parler» aux occupants, comme raconter des blagues, partager des nouvelles et même vous aider avec les commandes de la voiture). Comme tous les modèles MG, même l’Astor est une voiture connectée. La cabine est spacieuse pour cinq adultes et donne l’impression d’être un endroit confortable.

Comment ça roule ?

Je n’ai conduit que la variante 220 Turbo sur le circuit international de Buddh – la piste de Formule 1 – et même sur ses vastes courbes, l’Astor ne s’est pas sentie sous-alimentée. En fait, il semblait assez puissant pour être conduit comme une voiture de course (enfin, presque). Parce que l’Astor n’est pas très « grand », le roulis est minimal. De plus, la rétroaction de la direction, c’est-à-dire les signaux mécaniques que les pneus avant envoient au volant, est précise et vous ressentirez la plupart des creux sur la route à travers le volant. Dans cet environnement contrôlé, je n’ai pas pu vérifier son efficacité énergétique ; même MG n’a pas encore partagé les chiffres d’efficacité énergétique.

Verdict

Avec l’Astor, MG India est entré dans ce qui est probablement l’espace SUV le plus compétitif en Inde. Avec l’Astor, les acheteurs indiens ont la possibilité de se mettre à niveau dans le segment. Cependant, cette « mise à niveau » ne devrait pas être en termes de prix, mais de technologie. Au cas où MG serait en mesure de le proposer à un prix légèrement inférieur à celui de la concurrence, les fonctionnalités supplémentaires qu’il offre, ce qui en fera une proposition d’un bon rapport qualité-prix, suffiront à attirer de nombreux acheteurs dans le giron de MG (surtout si l’on considère que les potentiels les acheteurs de certaines variantes de SUV comme le Creta ont déjà une longue période d’attente et MG peut se les approprier).

Qu’est-ce qui distingue l’Astor ?

Les variantes haut de gamme de l’Astor bénéficieront de fonctionnalités de conduite semi-autonomes, notamment :

Assistance au maintien de voie : elle permet de maintenir le véhicule au centre de la voie en contrôlant la direction ;

Assistance à la marche arrière : des caméras et des capteurs surveillent l’environnement du véhicule pour éliminer les angles morts ;

Régulateur de vitesse adaptatif : il détecte un véhicule qui avance et accélère/décélère automatiquement pour maintenir une distance de sécurité avec ce véhicule ;

Prévention des collisions avant : il applique automatiquement les freins s’il détecte une collision possible.

