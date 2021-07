MG Contractors le plus bas soumissionnaire pour la construction de ponts MAHSR

Des marchés de travaux publics pour la construction de 92 % du tracé — 325 km sur 351 km et cinq stations — ont été attribués au Gujarat et à Dadra Nagar Haveli.

La société de construction et immobilière MG Contractors s’est imposée comme le plus bas soumissionnaire pour la construction de cinq ponts spéciaux entre Vadodara et Ahmedabad, dans le cadre du projet de corridor de train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad (MAHSR). Trois entreprises, dont MG Contractors, avaient soumissionné pour le projet, la première étant le plus bas soumissionnaire pour le projet.

Le 14 septembre 2017, le Premier ministre Narendra Modi et son ancien homologue japonais Shinzo Abe avaient posé la première pierre de l’ambitieux projet de Rs 1,08 lakh crore.

Les offres financières pour le projet ont été ouvertes mardi par la National High-Speed ​​Rail Corporation pour la construction de cinq ponts spéciaux, dont un pont en béton précontraint, et l’érection de quatre ponts en treillis en acier entre Vadodara et Ahmedabad.

Lundi, MG Contractors est apparu comme le plus bas soumissionnaire pour un autre projet MAHSR impliquant la construction de 11 ponts ferroviaires dans le package MAHSR-P-1(B). Il s’agit notamment de quatre ponts PSC et de l’érection de sept ponts en treillis d’acier entre le village de Zaroli à la frontière du Maharashtra-Gujarat et Vadodara, dans le Gujarat, et le territoire de l’Union de Dadra et Nagar Haveli.

Les trains à grande vitesse devraient rouler à une vitesse de 320 km/h couvrant le tronçon de 508 km en environ deux heures. La NHSRCL a, à ce jour, acquis 1 035 hectares de terrain sur le total de 1 396 hectares requis pour le projet. Sur les 74% d’acquisition de terres à ce jour, la majorité – 96% – se situe au Gujarat, tandis que seulement 25% se trouve au Maharashtra.

Près de 96 % des terrains nécessaires au projet dans le territoire de l’Union de Dadra Nagar Haveli ont été acquis. Des marchés de travaux publics pour la construction de 92 % du tracé — 325 km sur 351 km et cinq stations — ont été attribués au Gujarat et à Dadra Nagar Haveli.

