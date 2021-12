MG Motor India s’associe à Attero Recycling : recycle la première batterie de véhicules électriques

MG Motor India s’est associé à Attero Recycling pour réutiliser et recycler les batteries de véhicules électriques dans le pays. L’entreprise a même recyclé avec succès la première batterie EV de MG.



MG Motor India s’est associé à Attero Recycling pour recycler les batteries de véhicules électriques dans le pays. Cette collaboration a été annoncée pour la première fois en mai de cette année pour recycler les batteries de véhicules électriques après leur fin de vie afin de réduire l’empreinte carbone de ses utilisateurs. En renforçant l’écosystème EV, MG ouvre la voie dans le recyclage des batteries EV en collaboration avec Attero, et ce faisant, ils ont recyclé avec succès la première batterie EV de MG.

Rajeev Chaba, président et directeur général de MG Motor India, a déclaré : « Assurer la durabilité de bout en bout des véhicules électriques est quelque chose qui nous passionne chez MG. Étant donné que les déchets de batteries sont un défi pour la mobilité durable, nous pensons que le recyclage des batteries est le moyen optimal de combler ce vide. Nous sommes impatients de travailler davantage dans cet espace pour créer des solutions durables de bout en bout qui nous aideront à avoir un impact radical ».

Nitin Gupta, PDG et co-fondateur d’Attero Recycling, « Alors que l’élan des joueurs de véhicules électriques grandit, il devient essentiel pour l’Inde d’avoir une approche durable de la gestion des déchets électroniques. Il détient également la clé pour aider notre pays à passer d’une économie linéaire à une économie circulaire. Nous avons la technologie qui nous permet d’extraire près de 99% de tous les métaux d’une batterie lithium-ion et nous envisageons de fabriquer India Atmanirbhar en métaux précieux tels que le cuivre, le lithium et le cobalt grâce à ces processus.

Il a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à MG et notre partenariat sera déterminant pour renforcer l’écosystème des véhicules électriques et montrer l’exemple dans l’ensemble de l’industrie. » Selon l’entreprise, les extraits de métaux et divers autres produits issus du processus de recyclage peuvent être utilisés pour développer de nouvelles batteries. MG dit que cette initiative est en synergie avec sa campagne #ChangeWhatYouCan, encourageant les gens à faire une différence dans leur propre vie et dans le monde qui les entoure.

En outre, axée sur le développement d’un écosystème durable et propre, MG Motor India a récemment collaboré avec CleanMax pour fournir 4,85 MW d’énergie hybride éolien-solaire à l’usine de fabrication de MG à Halol, dans le Gujarat. Avec ce partenariat, MG réduira environ 2 lakh MT de CO2 sur 15 ans, ce qui équivaut à planter plus de 13 lakh d’arbres.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.