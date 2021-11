MG-NREGS baisse de la demande d’emploi : en raison de la renaissance urbaine ou de la sous-déclaration ?

Les travailleurs ont droit à une indemnisation, à 0,05 %, pour chaque jour de retard au-delà de 15 jours. Cependant, ces compensations ne sont pas versées.

La demande de travail dans le cadre du programme national d’emploi rural du Mahatma Gandhi (MG-NREGS) est en déclin depuis juillet de cette année et est tombée à son plus bas niveau en 21 mois à 2,6 crore de personnes en octobre, reflétant apparemment une amélioration des activités économiques dans les zones urbaines. centres, ce qui est également confirmé par plusieurs autres indicateurs.

Mais il y a aussi un point de vue selon lequel les autorités tardent à signaler la demande au niveau du sol, étant donné que les fonds débloqués pour le programme ont été presque épuisés dans la plupart des domaines et que de nouvelles allocations doivent encore être effectuées par le Centre.

Bien sûr, les chiffres d’octobre sont susceptibles de changer, car la collecte de données de divers États prend du temps.

Debmalya Nandy de MG-NREGA Sangharsh Morcha a attribué la baisse de la demande au manque de fonds pour le programme. Sur l’allocation budgétaire de Rs 73 000 crore pour le programme, 97% ou près de Rs 71 000 crore ont déjà été dépensés jusqu’au 2 novembre. Le ministère du Développement rural a déjà demandé une dépense supplémentaire de Rs 25 000 crore pour le régime populaire dans le budget supplémentaire pour 2021-22.

«Compte tenu des arriérés (environ Rs 17 000 crore) de l’année dernière, le fonds MG-NREGS est maintenant en solde négatif. Il n’y a pratiquement aucun mouvement au sol. De nombreux ministres en chef, y compris le député Staline du Tamil Nadu, ont déjà écrit au Premier ministre pour demander plus d’allocations pour apurer les salaires en attente. L’ensemble du processus a été ralenti », a déclaré Nandy.

Le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a également écrit au Premier ministre mardi pour attirer son attention sur le fait que le Centre est tenu de payer 1 089 crore de roupies pour effacer les salaires et les paiements matériels de MG-NREGS dans l’État.

Le mandat du programme en vertu de la loi MGNREG de 2005 est de fournir au moins 100 jours d’« emploi salarié » au cours d’un exercice financier à chaque ménage rural dont un membre adulte se porte volontaire pour effectuer des travaux manuels non qualifiés. Cependant, alors qu’une moyenne de seulement 51,52 jours de travail a été fournie à ces ménages ruraux en 200-21, l’année qui a vu une forte augmentation des dépenses pour le régime en raison de la pandémie, le chiffre jusqu’à présent cette année n’est que de 37,09.

Rajendra Narayanan, professeur à l’Université Azim Premji, a déclaré : « Bien que la loi soit censée être axée sur la demande, en réalité, le manque de fonds suffisants signifie que la demande de travail n’est même pas enregistrée. Ainsi, la diminution du nombre de personnes demandant du travail de juillet à septembre est une conséquence de la mousson et de la suppression de la demande de travail. De plus, sur le site Web de la NREGA, alors que le nombre total de jours-personnes d’emploi générés au niveau national est facilement disponible, le nombre total de jours-personnes d’emploi demandés ne l’est pas (seul le nombre de personnes qui ont demandé du travail est fourni). Cela rend plus difficile l’estimation de la véritable demande non satisfaite.

Libtech India, dont Narayanan est membre, a récemment publié un rapport sur le MG-NREGA, soulignant entre autres que le paiement des salaires dans le cadre du régime est retardé de plusieurs jours par rapport aux 15 jours prescrits. Narayanan a déclaré que le retard dans le paiement des salaires pourrait également être la raison pour laquelle la demande d’emploi dans le cadre du MG-NREGA est moindre maintenant.

Le processus de paiement sous MG-NREGS se compose de deux étapes. Une fois le travail terminé, un ordre de transfert de fonds (FTO) avec les détails du travailleur est envoyé numériquement par l’État au gouvernement central par panchayat/bloc. À l’étape suivante, le gouvernement central traite ensuite les FTO et transfère les salaires directement sur les comptes des travailleurs. Cette deuxième étape relève de l’entière responsabilité du Centre. Conformément aux directives, la première étape doit être achevée en huit jours et la seconde dans les sept jours suivants. Les travailleurs ont droit à une indemnisation, à 0,05 %, pour chaque jour de retard au-delà de 15 jours. Cependant, ces compensations ne sont pas versées.

«Pour analyser les retards de l’étape 2, nous avons échantillonné au hasard 10% des FTO d’un bloc par district et par État pour 10 États entre avril 2021 et septembre 2021. Cela représente 18 transactions lakh. L’étape 2 pour 71 % des transactions a dépassé le délai de 7 jours obligatoire. L’étape 2 pour 44% des transactions a dépassé 15 jours et l’étape 2 pour 14% des transactions a été retardée au-delà de 30 jours », a déclaré LibTech.