MGK a renversé et hué au festival Louder Than Life

Gage Puffinbarger / YouTube

Mitrailleuse Kelly a eu des oreilles samedi soir au festival Louder Than Life à Louisville, Kentucky, lorsque les fans se sont retournés contre lui et ont commencé à le huer et à le renverser.

Découvrez la vidéo… les fans se déchaînent sur MGK. Quant à savoir pourquoi … eh bien, peut-être quelques raisons. Premièrement, beaucoup de fans de metal/rock ne sont pas contents qu’il soit passé de rappeur à rockeur. C’est en partie une chose puriste et en partie de l’ombre qu’il a peut-être pivoté pour basculer par nécessité.

La deuxième raison – MGK a saccagé Nœud coulant récemment, disant qu’il était heureux de ne pas être un homme de 50 ans portant un masque. Corey Taylor de Slipknot était la cible, et MGK n’en avait pas fini avec lui, affirmant que Corey avait fait un couplet pour l’album de MGK, “Tickets to My Downfall” mais, comme l’a dit MGK, “c’était f ** king terrible”, donc c’était 86 ans de l’album.

Je n’aime pas les gens qui diffusent des conneries privées comme un enfant. Alors c’est tout ce que je vais dire : je n’ai pas fait le morceau parce que je n’aime pas quand les gens essaient d'”écrire” pour moi. Je leur ai dit NON. Alors sans plus tarder…. #Reçus

C’est tout ce que je vais en dire. pic.twitter.com/pkhweg1Ptn – SHRED DJENT REDEMPTION (@CoreyTaylorRock) 20 septembre 2021 @CoreyTaylorRock

Corey a continué à posséder MGK avec des reçus sous forme de captures d’écran d’e-mails, dans lesquels c’était assez clair – MGK aimait la piste de Corey mais c’est Corey qui a réussi.

Quoi qu’il en soit … un bon moment a été passé par certains.