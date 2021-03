MGM Stock permet un jeu de récupération à risque relativement faible

Si vous n’avez jamais assisté à une grande convention de l’industrie de Las Vegas auparavant, c’est un élément de la liste des choses à faire pour voir l’ampleur et l’énormité de ces événements. Les conventions sont un pilier et un moteur économique clé pour la ville de Las Vegas et ses casinos. Mais à la suite de la nouvelle pandémie de coronavirus, beaucoup ont été annulés ou reportés au cours de l’année écoulée. MGM Resorts International (NYSE:MGM) est le plus grand opérateur de casino de la ville, et le stock de MGM a été considérablement affecté.

Source: Michael Neil Thomas / Shutterstock.com

La plus grande des conventions est généralement le Consumer Electronics Show (CES), qui a lieu la deuxième semaine de janvier de chaque année. La fréquentation de l’événement 2019 a dépassé 180000 personnes avec 4400 entreprises exposantes. La fréquentation de janvier 2021 était, bien entendu, nulle. La fréquentation de Las Vegas en 2020 a chuté à 19 millions, contre 42 millions l’année précédente.

MGM possède ou exploite 29 propriétés distinctes aux États-Unis et en Chine, y compris des marques emblématiques telles que Bellagio, Mandalay Bay, Luxor et MGM Grand. La façon dont ces hôtels et casinos se remettent de la pandémie de Covid-19 est ce qui stimulera les résultats de MGM à l’avenir. 2021 sera une année de reprise partielle, mais si les tendances actuelles se maintiennent, 2022 pourrait être une année de reprise complète. Les voyages d’affaires sont toujours un élément clé de la reprise, car les voyageurs d’affaires ayant des comptes de dépenses dépensent environ 50% de plus que les visiteurs d’agrément (ce qui semble faible d’après mon expérience).

Parmi les autres moteurs potentiels de l’action de MGM, citons ses sites chinois, les paris sportifs en ligne, une augmentation du dividende et des rendements du capital plus élevés en raison des récentes ventes d’actifs.

La connexion avec la Chine

Le jeu à Macao est un moteur de croissance pour les grands conglomérats de jeux depuis plus d’une décennie maintenant. Situé sur la côte sud-est de la Chine, c’est le seul endroit où le jeu légal est autorisé dans l’Empire du Milieu.

Les visiteurs annuels sont passés d’environ 800 000 à près de 4 000 000 en 2019 avant de chuter à zéro pendant une grande partie de 2020. Les statistiques de février 2021 montrent une augmentation de 173% du nombre de visiteurs, ce qui indique qu’un retour est en bonne voie. Il convient de noter que la quasi-totalité de ces visites provient de sources nationales. Cela a du sens, car les voyages internationaux ne sont pas revenus.

MGM exploite MGM Macau et MGM Cotai dans cette région et a augmenté sa part de marché, selon la société.

BetMGM

BetMGM est la marque de la société pour les paris sportifs numériques et iGaming. Il est en concurrence avec d’autres applications telles que DraftKings (NASDAQ:DKNG) et Barstool Sportsbook, détenu à 36% par Penn National Gaming (NASDAQ:PENN).

BetMGM détenait une part de marché de 17% au quatrième trimestre 2020 dans les États où elle était active. La croissance rapide des paris sportifs numériques et des jeux interactifs a fait l’objet d’une chronique exhaustive dans le paysage des médias d’investissement. Mais sur la base des avantages marketing des casinos terrestres de MGM et de sa vaste expérience dans l’industrie, je m’attends à ce que BetMGM soit un leader dans ce domaine.

Augmentation du dividende attendue

En raison de la diminution des revenus et des flux de trésorerie en 2020, MGM a réduit son dividende annuel de 0,52 $ en 2019 à 0,157 $ en 2020. Ensuite, il l’a encore réduit à 0,01 $ en 2021. À mesure que la reprise s’installe et que les marges reviennent à des niveaux normaux, je s’attendent à ce que MGM augmente régulièrement son dividende. Il pourrait peut-être atteindre le niveau de 2019 de 0,52 $ ou plus d’ici 2024.

Transactions récentes «peu importantes»

Au cours des deux dernières années, MGM a vendu le Bellagio, Mandalay Bay et son casino homonyme, MGM Grand, à des investisseurs extérieurs. Cependant, l’un des acquéreurs est MGM elle-même, par l’entremise d’une fiducie de placement immobilier (FPI) appelée Propriétés de croissance MGM (NYSE:MGP).

Dans ces trois transactions, MGM continuera d’exploiter les propriétés au moyen d’un contrat de gestion et d’un accord de location. Cette stratégie basée sur les actifs, lancée pour la première fois par Hôtels Four Seasons et Marriott International (NASDAQ:MAR), offre un modèle d’entreprise moins capitalistique et plus rentable sur les actions. Plus important encore, le produit de ces ventes peut être utilisé pour réduire la dette ou réinvestir dans l’entreprise.

Évaluation de l’action MGM

Peu d’entreprises établies à grande capitalisation avec un flux de revenus récurrent voient leurs revenus baisser de 60% au cours d’une année donnée. Mais c’est arrivé à MGM et à de nombreuses autres entreprises du secteur de l’hôtellerie et du voyage en 2020. Avec des pertes d’exploitation de plusieurs milliards de dollars l’année dernière, les seuls paramètres d’évaluation valides sont le retour aux marges de récupération ou à un flux de trésorerie actualisé.

En vertu de cette métrique, un objectif de prix dans la fourchette moyenne à élevée de 40 $ semble faisable. Mais pour faire simple, nous pouvons simplement écouter l’investisseur légendaire Howard Marks. Il a récemment déclaré sur CNBC: «Si vous pouvez trouver des entreprises qui ont été pénalisées pour leurs difficultés dans la pandémie et que la sanction a été exagérée et que les difficultés étaient temporaires, je pense que c’est un bon secteur en ce moment.»

Bien dit. Le stock MGM correspond bien à cette description.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Kerr, CFA est un gestionnaire de placements expérimenté et un rédacteur d’affaires qui travaille dans le secteur des placements et des valeurs mobilières depuis 1994.