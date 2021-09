MGNREGA : 100 jours de travail ? A peine un quart

Le gouvernement indique qu’une moyenne de 51,52 jours de travail a été fournie dans le cadre du programme en 2020-2021, 48,4 jours en 2019-20 et 50,88 jours en 2018-19.

Le Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), le programme de protection sociale rural de haut niveau renforcé par une loi adoptée par le Parlement en 2005, promet de fournir au moins 100 jours d’emploi salarié au cours d’un exercice financier à chaque ménage rural dont des membres adultes se portent volontaires pour effectuer des travaux manuels non qualifiés. Mais même en 2020-21, l’année au cours de laquelle le Centre a débloqué le montant le plus élevé (1,1 lakh crore) pour le programme à la suite de la pandémie, les ménages enregistrés ont pu obtenir à peine un quart du travail promis.

Selon une étude du Center for Economic Data and Analysis (CEDA) affilié à l’Université d’Ashoka, une moyenne de seulement 22 jours d’emploi a été fournie aux ménages enregistrés sur une base panindienne en 2020-2021. Les jours de travail étaient, bien sûr, inférieurs au moins au cours des cinq années précédentes, le précédent record sous le gouvernement Narendra Modi étant de 18 jours de travail obtenus par les ménages enregistrés en 2016-17 et 2018-19.

En fait, en 2020-2021, seulement 4,1% des familles enregistrées ont trouvé 100 jours d’emploi dans le cadre du MGNREGA, bien qu’il s’agisse à nouveau du niveau record atteint entre 2015-16 et 2020-21.

Bien sûr, selon les données gouvernementales, le nombre moyen de jours d’emploi par ménage chaque année a été beaucoup plus élevé, mais c’est parce que seules les familles qui ont obtenu au moins un jour d’emploi constituaient la base. Le gouvernement indique qu’une moyenne de 51,52 jours de travail a été fournie dans le cadre du programme en 2020-2021, 48,4 jours en 2019-20 et 50,88 jours en 2018-19. Idéalement, toutes les familles enregistrées doivent servir de base pour déterminer le niveau d’emploi fourni, car tous ces ménages sont éligibles au travail et se sont portés volontaires pour le prendre.

L’analyse de la CEDA a également montré que certains des États arriérés, qui ont vu un afflux de main-d’œuvre au cours des premiers mois de 2020-21 en raison de la migration inverse, s’en sont encore moins bien sortis que le pays dans son ensemble au cours de l’année, en fournissant des emplois à la population rurale en détresse. . «Parmi les grands États, l’emploi moyen le plus élevé par ménage enregistré en 2020-2021 a été fourni par Chhattisgarh à 43 jours. Le Madhya Pradesh a connu une moyenne de 39 jours. La même année, l’Uttar Pradesh et le Bihar n’ont connu en moyenne que 18 jours et 11 jours respectivement », a écrit Ankur Bhardwaj, rédacteur en chef au CEDA, dans un article récent co-écrit avec Ashwini Deshpande, professeur à l’Université Ashoka.

Ils ont écrit : « Nous constatons qu’entre 2015-16 et 2020-21, l’emploi moyen le plus élevé fourni par personne enregistrée dans le pays était de 12 jours l’année de la pandémie, 2020-21. L’emploi moyen le plus bas au cours de cette période était de 8 jours en 2015-2016.

La CEDA obtient l’emploi moyen fourni aux ménages enregistrés en divisant le nombre total de jours-personnes d’emploi fournis au cours d’une année donnée par le nombre de ménages enregistrés pour cette année ; la même méthode est utilisée pour trouver l’emploi moyen fourni aux personnes inscrites.

Un total de 389,18 crore jours-personnes de travail ont été générés dans le cadre du programme en 2020-2021, contre 265,35 crore jours-personnes au cours de l’exercice 20 et 267,96 crore au cours de l’exercice 19. Le nombre de ménages inscrits pour travailler s’élevait à 132,44 millions en 2020-2021 et à 116,14 millions en 2019-20. Le programme a été lancé en 2005.

Comme indiqué par FE plus tôt, le gouvernement semble être plus économe avec les dépenses consacrées au programme au cours de l’exercice en cours – du moins, il n’y a pas encore de preuve d’un relâchement des cordons de la bourse. Un total de 184 crores de jours-personnes ont été générés et le Centre a libéré jusqu’à présent 54 430 crores aux États sur l’allocation budgétaire totale de 73 000 crores pour l’exercice en cours. Contre 4 crore de personnes ont demandé du travail MGNREGS en avril, 4,14 crore en mai, 5 crore en juin, 4,26 crore en juillet et 3,21 crore en août, la génération de jours-personnes de travail dans le cadre du régime de garantie d’emploi était de 34 crore en avril, 37 crore en mai, 45 crore en juin, 38 crore en juillet et 26,5 crore en août.

Cependant, répondant récemment à une question au Rajya Sabha, le ministre d’État chargé du développement rural, Sadhvi Niranjan Jyoti, a déclaré qu’une augmentation annuelle de 23% a été signalée dans le nombre de ménages qui ont effectué 100 jours de travail dans le cadre du MGNREGS au cours des trois premiers mois de la fiscalité actuelle. « Au total, 3 91 112 ménages ont effectué 100 jours de travail (dans le cadre du MGNREGS) au cours des mois d’avril à juin 2021 », a déclaré le ministre.