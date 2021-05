MGNREGA: la demande d’avril dans le cadre du programme d’emplois ruraux est la plus élevée depuis sept ans

Dans l’ensemble de 2020-2021, 7,56 ménages de crore et 11,19 individus de crore ont obtenu du travail sous MGNREGS et un total de 389,31 crore-personnes-jours de travail a été créé, soit en moyenne 51,51 jours de travail pour chaque ménage qui a obtenu du travail.

La demande d’emplois en avril dans le cadre du régime national pour l’emploi rural du Mahatma Gandhi (MGNREGS), tant au niveau des ménages qu’au niveau individuel, a été la plus élevée par rapport à tout avril précédent depuis 2013-14. La pression sur les moyens de subsistance en milieu rural est peut-être le résultat de la migration inverse qui a eu lieu en mars-avril derniers.

Le tableau de bord MGNREGS, maintenu par le ministère du développement rural, a montré que 2,6 crore ménages et 3,7 crore personnes cherchaient du travail en avril de cette année, en hausse de 91% et 85%, respectivement, par rapport à avril 2020. En avril 2019, 2 crore ménages et 3 millions d’individus voulaient travailler dans le cadre du programme de garantie de l’emploi rural.

«La demande d’emplois dans le cadre du MGNREGS est un indicateur valable du chômage urbain et rural et reflète l’ampleur du sous-emploi sur le marché du travail. La deuxième vague de migration inverse a contribué à l’augmentation substantielle de la demande d’emploi sous MGNREGS en raison de la pénurie d’emplois non agricoles », a déclaré le professeur KR Shyam Sundar au XLRI.

Cependant, tous ceux qui voulaient du travail n’ont pas pu le trouver. Les données ont montré que 1,52 ménages de crore et 2,07 personnes de crore ont obtenu du travail. Environ 18,87 crore jours-personnes de travail générés dans le cadre du programme en avril de cette année, soit en moyenne 12,41 jours de travail pour chaque ménage qui a obtenu du travail.

Dans l’ensemble de 2020-2021, 7,56 ménages de crore et 11,19 individus de crore ont obtenu du travail sous MGNREGS et un total de 389,31 crore-personnes-jours de travail a été créé, soit en moyenne 51,51 jours de travail pour chaque ménage qui a obtenu du travail.

Le mandat du régime en vertu de la loi MGNREG de 2005 est de fournir au moins 100 jours de «travail salarié» par exercice à chaque ménage rural dont le membre adulte se porte volontaire pour effectuer un travail manuel non qualifié. Cet objectif n’a jamais été atteint.

Selon le Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), le chômage rural a légèrement augmenté à 6,37% pour la semaine terminée le 25 avril contre 6,18% pour la semaine terminée le 28 mars. 7,72%.

Pour l’exercice 2021-22, le gouvernement a alloué `73000 crore sous MGNREGS, contre 1,11 crore de Rs en 2020-2021 et 68,265 crore de Rs en 2019-20.

