MGNREGS: les dépenses consacrées aux programmes d’emplois ruraux franchissent le crore de Rs 1 lakh; Meilleur gagnant du Rajasthan

Sur les dépenses totales, Rs 73 750 crore a été dépensé pour payer des salaires non qualifiés, Rs 24 331 crore pour payer des salaires et des matériaux qualifiés et le reste pour les dépenses administratives.

L’Inde a généré jusqu’à présent 366 crore jours-personnes de travail sous MGNREGS dans la pandémie 2020-2021, la plus élevée jamais enregistrée, et a dépensé plus de Rs 1 crore lakh.

Le Rajasthan, dirigé par le Congrès, se tenait à la première place, car il créait 43 crore jours-personnes comme lundi; Le Bengale occidental est arrivé deuxième avec 40 crore jours-personne, suivi de l’Uttar Pradesh (38 crore), du Madhya Pradesh (33 crore) et du Tamil Nadu (31 crore).

Selon le site Web du MGNREGS, le nombre de personnes / ménages qui ont travaillé dans le cadre du régime jusqu’à présent au cours de l’exercice actuel a également dépassé tous les sommets précédents. Un total de 7,41 ménages de crore et 10,92 personnes de crore ont pris le travail de MGNREGS dans l’exercice actuel jusqu’à présent, par rapport à 5,48 ménages de crore et 7,89 personnes de crore dans l’ensemble de 2019-20. Au cours du dernier exercice, un total de 265,35 crore jours-homme a été généré au total.

Bien que le régime impose de fournir au moins 100 jours de « travail salarié » par exercice à chaque ménage rural dont le membre adulte se porte volontaire pour effectuer un travail manuel non qualifié, l’objectif n’a jamais été atteint et cette année aussi, il n’y aurait pas d’exception car la moyenne s’établit désormais à 49,37.

Seuls environ 55 ménages lakh ont accompli jusqu’à présent 100 jours de travail salarié au cours de l’année. Au cours du dernier exercice, seuls 41 ménages lakh environ ont obtenu 100 jours de travail salarié. L’emploi des femmes dans la part totale des jours-personnes générés a légèrement diminué pour s’établir à 53,03% pour cet exercice jusqu’à présent, comparativement à 54,78% pour l’ensemble du dernier exercice.

La demande de travail dans le cadre du MGNREGS continue d’être à des niveaux élevés par rapport à la période pré-Covid. Cela indique que la reprise des activités économiques n’a pas créé suffisamment d’emplois dans les zones urbaines et qu’une partie des travailleurs migrants qui sont retournés dans leurs foyers ruraux, a choisi de rester sur place. Après avoir été très libéral quelques mois après le lock-down, il y a eu une certaine réglementation dans l’offre de travail.

Le Centre a été généreux avec les allocations pour le MGNREGS cette année (la dépense budgétaire du régime pour l’exercice en cours est de Rs 1.11 lakh crore (estimation révisée) contre Rs 68.265 crore en 2019-20). Pour l’exercice 2021-2022, Rs 73000 crore a été alloué sous MGNREGS.

Dans le cadre de son programme de secours au titre du Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, le taux de salaire journalier sous MGNREGS a été augmenté de Rs 20 à Rs 202, à compter du 1er avril 2020.