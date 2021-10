MGU-H ‘supprimé pour ouvrir la voie à Audi et Porsche pour entrer en Formule 1’

in

L’élément MGU-H sera supprimé des moteurs 2026 – un accord qui signifie que Porsche et Audi rejoindraient la Formule 1.

Les moteurs V6 turbo-hybrides actuels utilisés en Formule 1 ne se sont pas toujours avérés particulièrement populaires auprès des fans ou des constructeurs.

Alors que le son a été un changement majeur par rapport aux anciens V8, une autre grande préoccupation avec les moteurs V6 est leur complexité et leur coût – quelque chose qui rend presque impossible pour un nouveau motoriste d’entrer en Formule 1 et de repartir de zéro.

Des pourparlers étaient en cours depuis un certain temps sur les nouvelles unités de puissance à venir à partir de 2026, et Auto Motor und Sport rapporte qu’un accord a finalement été trouvé.

Mercedes, Ferrari, Renault et Red Bull Powertrains ont tous été impliqués dans les discussions et la plus grande modification qui a été convenue pour les nouveaux moteurs est la suppression de l’élément MGU-H.

L’élément MGU-H est utilisé pour récupérer ou stocker l’énergie vers et depuis le turbocompresseur, donc une fois qu’elle disparaît des moteurs, la récupération d’énergie n’aura alors lieu que sur l’essieu arrière.

Auto Motor und Sport déclare que le MGU-K sera renforcé, délivrant 350 kWh de puissance au lieu de 120 kWh comme c’est le cas actuellement, ce qui entraînera une augmentation de 163 à 476 bhp.

Les nouvelles unités de puissance répondront également à la question des prix, ces nouveaux moteurs étant censés coûter “bien en dessous d’un million de dollars”, par rapport au prix de deux millions de dollars d’une unité actuelle.

Ces sacrifices que les constructeurs ont faits sur leur technologie de groupe motopropulseur sont un compromis fait uniquement pour permettre au groupe Volkswagen d’entrer dans l’état de Formule 1, Auto Motor und Sport.

Leur intérêt est connu depuis un certain temps, leurs divisions Audi et Porsche prenant part à ces discussions sur les moteurs.

Auto Motor und Sport déclare que les deux marques ne devraient rejoindre la Formule 1 en tant que motoristes qu’à partir de 2026.

Audi et Porsche partageraient les coûts de développement du moteur, et il est intéressant de noter qu’ils souhaitent traiter toutes les équipes avec lesquelles ils travaillent comme des «équipes semi-usines», ce qui pourrait ouvrir des opportunités pour les tenues des clients actuels.

Le champ de bataille final sur les moteurs 2026, semble-t-il, dépasse le plafond budgétaire proposé pour leur développement.

Selon Auto Motor und Sport, Volkswagen souhaite que la barre soit placée le plus haut possible, tandis que Mercedes se situe à l’autre extrémité de l’échelle, car elle réduit les coûts en fabriquant ses propres pièces en interne.

“Les débutants peuvent obtenir des concessions sur le plafond des coûts et les limites des bancs d’essai au cours des premières années”, déclarent Auto Motor und Sport comme un compromis potentiel.