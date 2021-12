MH370 résolu ? Un ingénieur britannique à la retraite prétend avoir « localisé » l’emplacement de l’avion condamné | Monde | Nouvelles

La disparition du vol Malaysia Airlines, transportant 239 passagers et membres d’équipage, est l’un des plus grands mystères de l’aviation au monde. Quelque part, dans la vaste étendue de la Terre, se trouve MH370. Il est tombé des radars le 8 mars 2014, et la recherche officielle a duré des années.

Mais en 2017, les autorités ont fermé les livres sur l’affaire.

Cela n’a pas empêché les gens du monde entier de continuer la chasse.

Alors que beaucoup ont revendiqué des découvertes révolutionnaires dans le passé, aucun ne s’est aussi rapproché des travaux récents de l’ingénieur britannique à la retraite Richard Godfrey.

Il a passé sept ans à faire des recherches et à étudier le cas.

Maintenant, il pense avoir calculé l’emplacement exact de l’écrasement du MH370.

Il pense que le Boeing 777 est tombé dans l’océan Indien à 2 000 kilomètres (1 242 miles) à l’ouest de Perth, en Australie occidentale.

S’adressant à divers organes de presse au cours du week-end, il a déclaré qu’il espérait que son travail serait en mesure de fournir une « clôture » aux familles qui n’ont pas pu trouver de réponse depuis des années au sujet de leurs proches perdus.

En combinant différents ensembles de données qui étaient auparavant conservés dans des domaines séparés, il a aligné le nouvel emplacement dans le sud de l’océan Indien.

M. Godfrey a déclaré à la BBC qu’il s’agissait d’un « exercice compliqué », mais qu’auparavant, il y avait simplement un manque de réflexion latérale, dans plusieurs disciplines, pour rassembler cela.

Mais M. Godfrey dit que ce n’est pas le cas.

Il a plutôt dit que cela ressemblait plus à chercher quelque chose « microscopique dans une botte de foin », ajoutant: « C’est très difficile à faire ».

Un certain nombre de théories du complot ont depuis émergé autour du MH370 et plus de 150 livres ont été écrits à son sujet.

M. Godfrey a proposé l’un des siens, déclarant au Sunday Times : « Pour moi, il est clair que certaines informations sont encore cachées, principalement par le gouvernement malais. »

Bien plus petite que les recherches précédentes, la proposition de M. Godfrey est un rayon de cercle de 40 milles marins.

Il a déclaré: « L’épave pourrait être derrière une falaise ou dans un canyon au fond de l’océan.

« Et vous avez peut-être besoin de trois ou quatre passes avant de commencer à ramasser les choses. »

Il a ajouté que l’épave pourrait se trouver jusqu’à 4 000 mètres de profondeur.

Plus de 30 débris d’avions se sont échoués sur les plages de la côte africaine et sur les îles de l’océan Indien.

En 2009, M. Godfrey devait être passager d’Air France 477 de Rio de Janeiro à Paris.

Les plans de travail signifiaient qu’il devait manquer le vol et rester au Brésil.

Ce vol n’a jamais atteint sa destination et a été perdu dans l’Atlantique.

C’est à partir de ce moment qu’il s’intéresse aux vols perdus en mer, et commence à les localiser.