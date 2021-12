Mhoni Vidente assure qu’ils attraperont bientôt Inés Gómez Mont – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Mhoni Vidente a assuré qu’ils rattraperaient bientôt Inés Gómez Mont dans l’un de ses pronostics les plus récents.

Inés Gómez Mont est restée aux yeux du public depuis qu’elle a été accusée avec son mari, Víctor Álvarez Puga, de blanchiment d’argent.

Actuellement, le couple est recherché par Interpol et par le bureau du procureur général.

Cependant, il semble qu’ils pourraient bientôt trouver où il se trouve ; Eh bien, c’est ce qu’a affirmé Mhoni Seer.

Au cours de l’une de ses récentes prédictions, Mhoni Vidente a assuré qu’ils localiseraient bientôt Inés Gómez Mont et son mari, Víctor Álvarez Puga.

En outre, ils ont révélé où ils se trouvaient, qui serait l’endroit où ils se cachaient depuis qu’ils ont commencé leurs enquêtes pour blanchiment d’argent, opérations avec des ressources d’origine illicite et crime organisé.

Pourtant, l’affaire controversée de la présentatrice de télévision et de son mari pourrait bientôt prendre fin.

C’est au cours de ce 1er décembre que le célèbre, Mhoni Vidente, a révélé qu’ils allaient bientôt rattraper le partenaire recherché.

Selon Mhoni Vidente, ils sont aux Bahamas ou en République dominicaine, c’est dans l’un ou l’autre de ces deux endroits qu’ils se seraient cachés des autorités mexicaines pendant tout ce temps.

De plus, la diseuse de bonne aventure a souligné qu’ils les rattraperaient dans environ une semaine de plus, ce qui indiquerait qu’il leur reste de moins en moins de temps.

Et comme si cela ne suffisait pas, il a également déterminé que lorsque vous les capturez, Inés Gómez Mont et Víctor Álvarez Puga « brouilleront » d’autres personnalités publiques.

Ainsi, ils donneront des noms d’hommes politiques, d’artistes et même d’hommes d’affaires, en échange d’une « collaboration » avec la police afin qu’ils ne soient pas « aussi touchés ».

« Ils vont pêcher Inés, Inés et son mari et ils vont pêcher dans une autre semaine, qui sont en République dominicaine ou à la Barbade, ou dans les îles. Et ça va devenir plus boueux. Le mari d’Inés Gómez Mont et d’Inés va brouiller encore plus les politiciens, les artistes et les hommes d’affaires «

D’autre part, Mhoni Vidente a également affirmé que Galilea Montijo avait une relation avec le trafiquant de drogue, Arturo Beltrán Leyva.

Comme récemment révélé dans le livre d’Anabel Hernández.

Cependant, Mhoni Vidente a précisé que cela avait eu lieu avant que Galilea Montijo ne rencontre son partenaire actuel.