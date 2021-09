Mhoni Vidente, forte prédiction pour Michelle et Barack Obama

Mhoni Seer, forte prédiction pour Michelle et Barack Obama | Instagram

L’atmosphère sera assez tendue dans la politique américaine, comme l’explique le voyant à succès Voyant Mhoni, qui a publié ses prévisions pour le mois d’octobre, dans lesquelles il n’y a pas de bonnes nouvelles pour Michelle et Barack Obama.

Mhoni Vidente a l’habitude de lancer des prédictions mois par mois et à l’approche d’octobre, elle ne faisait pas exception, elle a donc partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube officielle dans laquelle elle a parlé de nombreux sujets, dont le mariage d’Obama.

Mais qu’est-ce qui est visualisé d’autre, pourquoi la lettre du pendu au sujet du Congrès des États-Unis? …, le voyant cubain a indiqué que cette lettre affecte les Obama.

Sans plus tarder, la diseuse de bonne aventure qui a acquis une énorme renommée grâce à des émissions de télévision telles que Hoy et Sabadazzo a indiqué que ce sont « ceux qui contrôlent tout » qui éliminent Barack et Michelle obama l’environnement et cesser d’influencer le pouvoir.

Les gens éclairés, les gens de pouvoir à travers le monde veulent “retirer” les Obama de la scène publique, a déclaré Mhoni.

Mhoni Seer est allé plus loin et a assuré que la manière de les “supprimer” ne sera pas très subtile, puisqu’elle indique le départ de l’un d’entre eux pour des causes contre nature, sa prédiction était directe, un membre du couple ira dans l’au-delà.

Ça va être un mois complètement radical aux États-Unis… Les gens de pouvoir n’en veulent plus, ils veulent les retirer complètement de la scène publique.

Ce n’est pas la première fois que Mhoni Vidente parle des “éclairés”, tout comme Dereset Tavares, le célèbre voyant colombien, estime qu’il y a des gens qui ont le vrai contrôle derrière les dirigeants et qui mènent des mesures radicales pour le maintenir.

ÉCOUTEZ MHONI À 7H00.

La voyante a également abordé d’autres problèmes dans ses prédictions pour le mex qui est sur le point de commencer et a assuré que le climat sera également le protagoniste en octobre, que des changements radicaux rendront l’être humain conscient de ce qui se passe ou non dans la nature.

Un autre jeu que Mhoni prédit également dans cette vidéo est celui de Raúl Castro, il assure que Cuba sera enfin sans la famille Castro au pouvoir et que très bientôt le frère de Fidel Castro aurait son dernier souffle.

Mais il y avait aussi de mauvaises nouvelles pour le Mexique, car Mhoni Vidente a indiqué qu’il y aurait des perturbations, des coups d’État, un accident d’avion et même l’arrestation d’un célèbre gouverneur d’un État important du pays.

Le célèbre a également partagé qu’avec le jour des sorcières, le 31 octobre, vient le jour du “démon lâche”, des rituels; mais non seulement ce jour sera la clé, mais aussi l’inverse, le 13 ; les deux seront des jours magiques.

Parlons du premier, le 13 octobre, qui va définitivement régner sur la treizième carte… et la lettre du pouvoir dans tous les sens et dans le monde entier. Alors certainement, le 13 octobre, quelque chose d’incroyable sera célébré dans le monde entier, la manifestation complète des démons et des sorcières partout.

Dire de Voyant Mhoni, les choses seront aggravées par la position de Mars par rapport à la Terre influençant le caractère et les décisions des personnes de pouvoir et déclenchant de graves problèmes de contrôle parmi les êtres humains.

On visualise que la planète Mars va être en complète opposition avec la planète Terre, cela signifie que la planète Mars, qui est puissance, colère, courage, guerre, ambition, fierté, se déchaînera dans tous les sens et partout.

Mhoni a terminé sa vidéo en demandant à ses abonnés de partager cette information importante et en leur assurant qu’il publiera très bientôt la deuxième partie de ses prédictions pour le mois d’octobre, car il a beaucoup à révéler.