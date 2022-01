Mhoni Vidente prédit qu’en 2022 la fin du monde commencera – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

2022 vient d’arriver et bien que beaucoup d’entre nous espèrent que ce sera une année beaucoup plus calme et dans laquelle l’avenir nous apportera une meilleure destination, la vérité est que la réalité pourrait être très loin de cela.

Coups d’État, maladies et catastrophes naturelles ne sont que quelques-unes des prédictions que Mhoni Vidente a faites à propos de 2022 ; en plus d’avertir que la fin du monde va commencer.

A travers une vidéo qu’elle a publiée sur son compte officiel YouTube, la célèbre diseuse de bonne aventure a révélé qu’en raison de problèmes politiques ils seront à l’ordre du jour au cours des prochains mois, en plus de s’assurer qu’une quatrième vague de Covid-19 arrive, ce qui sera beaucoup plus meurtrier, surtout au cours des premiers mois.

Mais tout n’est pas une mauvaise nouvelle, et c’est qu’il a également annoncé que cette année le remède contre ce virus viendra, mais ce ne sera pas un vaccin ou une pilule pour réduire ses effets, mais il sera complètement éradiqué.

Ce n’était pas tout, parmi ses prédictions figurent plusieurs catastrophes naturelles : tremblements de terre, tsunamis, explosions volcaniques et même la chute d’une météorite au milieu de l’océan, qui selon ses mots marquerait le début de la fin de tout.

Comme il a pu le voir, ce sera jusqu’en 2031 quand l’Apocalypse pourrait arriver, en attendant il a lancé un appel pour prendre soin de nous et essayer de prendre soin de la planète : « Nous devons prendre soin de nous et prendre soin de la planète qui est en danger, l’humanité est en danger. Je ne plaisante pas, la fin du monde commence en 2022, cette fin que beaucoup de gens dans la Bible attendaient », a-t-il conclu.