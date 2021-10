Mhoni Vidente sur Pati Chapoy et Ventaneando : « ses derniers jours » | Instagram

Dans ses derniers jours ? Voyant Mhoni a publié ses prédictions et apparemment ce n’est pas une bonne nouvelle surtout pour TV Azteca et surtout pour l’un de ses programmes d’émissions les plus emblématiques de tous les temps, Fenêtrage et son chef, Pati Chapoy.

Le célèbre voyant cubain n’a pas parlé franchement lorsqu’il a prédit l’avenir de Pati chapoy et le programme qui, avec tant d’efforts et de travail, a réussi à se consolider à la télévision mexicaine, puisqu’il indiquait la sortie de la lettre d’El Emperador, qui marque la fin de Ventaneando.

La lettre de l’empereur me dit qu’un programme très apprécié, qui est entré dans l’histoire à la télévision, « Ventaneando », touche à sa fin, a expliqué Mhoni.

Selon Mhoni Vidente pour Mundo Hispánico, ce sera dans quelques mois que Ventaneando del aire sera annoncé et plus précisément, il parlera des problèmes de santé de Pati Chapoy qui pourraient se terminer dans le pire des cas.

Pour dire de la diseuse de bonne aventure qui a obtenu un énorme succès grâce à des émissions de télévision telles que Hoy et Sabadazo, Patricia Chapoy Acevedo Elle aurait une maladie grave au cou, à la colonne vertébrale ou aux os qui compliquerait son état de santé et la retirerait de la conduite automobile et du petit écran qui depuis tant d’années a été sa deuxième maison.

Dans les prochains jours ou mois, il sera question que Pati Chapoy quittera le volant. On visualise que Pati Chapoy déclare qu’elle est malade des os, ou avec un problème très grave en matière de colonne vertébrale ou de cou, a ajouté la diseuse de bonne aventure.

Récemment, Ventaneando a fêté en grand ses 25 ans à l’antenne, en se souvenant des étoiles qui ont traversé ses chaises ; comme Juan José Origel et Martha Figueroa, qui, bien qu’ils ne soient pas en bons termes avec Chapoy, ont apparemment aplani les aspérités.

Mhoni Vidente sur Pati Chapoy et Ventaneando : « ses derniers jours ». Photo : Instagram.

Cependant, selon les prédictions de Mhoni, Ventaneando n’atteindra pas 26 ans à l’antenne ; mais on disait aussi que c’était déjà prévu et que le programme qui le remplacerait aurait déjà été prévu.

Il y a environ un an, la rumeur disait que le programme de l’émission ne serait plus diffusé en raison d’un faible public, ils ont même dit que Pati Chapoy donnerait même de l’argent à son émission pour attirer un public plus large; cependant, le programme a été maintenu.

Les rumeurs qui ont également entouré le programme ont assuré le départ de Daniel Bisogno ou Pedro seul, les pilotes les plus emblématiques de Ventaneando qui côtoient Chapoy depuis de nombreuses années.

On disait que Pedro Sola serait assez discontinu et que l’entrée d’un nouveau visage, on parlait même de Laura G, pourrait augmenter l’audience ; D’autre part, il a également été géré que les scandales et l’attitude de Daniel Bisogno donnaient une mauvaise image au programme télévisé, donc Pati penserait à son départ.

Les adeptes du programme télévisé espèrent que les propos de Mhoni Vidente sont faux et qu’ils continuent à profiter de Ventaneando à l’écran, mais surtout, que la santé de Chapoy va bien.