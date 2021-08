Mhoni Vidente voit les ouragans de catégorie 5 et 6 en même temps ! | Instagram

Nous allons avoir de sérieux ennuis, comme l’a assuré la célèbre Mhoni Seer dans ses prédictions pour le mois de septembre, que l’on retrouve déjà sur sa chaîne YouTube officielle. La voyant cubain elle a été très directe en soulignant que ce sera le mois de la météo.

Les adeptes du célèbre pythonisse Ils étaient inquiets après que la chère voyante qui a acquis une énorme popularité grâce à sa participation à des émissions de télévision comme Hoy et Sabadazzo ait assuré que les choses ne seraient pas faciles en cas d’ouragan.

Actuellement, le Mexique et les États-Unis subissent les attaques des ouragans Nora et Ida, mais l’inquiétude s’est encore accrue après que Mhoni Vidente a assuré que d’autres ouragans arriveraient en septembre, plus forts et “en même temps”.

Cela peut vous intéresser : Demi Rose conquiert les fans d’une grotte avec un maillot de bain !

Le voyant a souligné que les gens doivent être préparés car non seulement ils seront confrontés à des ouragans de catégorie 5 et 6, extrêmement dangereux, mais il y en aura aussi deux ou trois en même temps, causant de graves problèmes.

Cela peut vous intéresser : Celia Lora avec ses mains dans la plus cachée des méchantes !

L’influenceur a également indiqué que non seulement les ouragans feront leur truc dans le mois national, mais aussi que les volcans seront assez actifs et qu’il y aurait même des tremblements de terre et autres, le monde doit être préparé !

Cela peut vous intéresser : Daniella Chávez lève sa pêche pour la caméra, flirte !

Voyant Mhoni Il a lancé ses prédictions sur YouTube le 29 août et a déjà obtenu plus de 150 millions de vues sur la célèbre plateforme, les Mexicains suivent un peu la diseuse de bonne aventure à succès.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Mhoni a également évoqué d’autres situations dans le monde et même des changements de culture pour lesquels les êtres humains ne sont probablement pas encore prêts. Ce sera un mois de septembre chargé !