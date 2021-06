Mi 11 Lite au design fin et léger, Mi Watch Revolve Active avec suivi SpO2 lancé en Inde : spécifications, prix, autres détails

Mi Watch Revolve Active, Mi 11 Lite

Xiaomi a lancé le téléphone Mi 11 Lite et la montre intelligente Mi Watch Revolve Active en Inde. Les deux produits, à la manière typique de Xiaomi, dépassent leur poids en termes de spécifications et de prix. Avec la Mi 11 Lite, Xiaomi entre dans le segment lifestyle longtemps dominé par Oppo et Vivo, tandis que la Mi Watch Revolve Active est sa deuxième smartwatch en Inde (après la Mi Watch Revolve de l’année dernière).

Mi 11 Lite, Mi Watch Revolve Active India prix et détails de disponibilité

Mi 11 Lite se décline en deux configurations. Une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte Rs 21 999. Un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage se vendra Rs 23 999. Le téléphone sera disponible à partir du 28 juin chez Mi.com, Flipkart, Mi Home, Mi Studio et les partenaires commerciaux agréés Xiaomi.

Mi Watch Revolve Active a été lancée en Inde au prix de Rs 9 999, mais pour une période limitée, Xiaomi la vendra à un prix réduit de Rs 8 999. La smartwatch sera disponible à partir du 25 juin sur Mi.com, Mi Homes, Amazon et les magasins de détail.

Mi 11 Lite, Mi Watch Revolve Spécifications et fonctionnalités actives

Le principal point fort du Mi 11 Lite est ses dimensions minces en papier. Le téléphone ne pèse que 157 g et ne mesure que 6,8 mm. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 90 Hz (échantillonnage tactile de 240 Hz). Un autre point fort est la prise en charge de la couleur 10 bits. Le Mi 11 Lite peut également lire du contenu HDR10 et a une luminosité maximale de 800 nits.

Sous le capot, le téléphone dispose d’un système sur puce Qualcomm Snapdragon 732G associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS2.2. Ceci est extensible via un slot hybride. Le téléphone est uniquement 4G. Xiaomi dit qu’il pourrait lancer une variante de base de commentaires et de demande 5G. Le modèle 5G du Mi 11 Lite a un Snapdragon 750G gardant les mêmes spécifications.

Le Mi 11 Lite a une batterie de 4250mAh et prend en charge une charge rapide de 33W. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est MIUI 12 basé sur Android 11.

Pour la photographie, le téléphone dispose de trois appareils photo à l’arrière, d’un appareil photo principal de 64 MP avec capteur Samsung GW3, d’un ultra grand angle de 8 MP et d’un autre appareil de prise de vue macro de 5 MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 16MP.

L’indice de protection IP53 et deux haut-parleurs avec prise en charge haute résolution complètent l’ensemble.

La Mi Watch Revolve Active dispose d’un écran AMOLED de 1,39 pouce avec une luminosité de 450 nits et une fonctionnalité toujours active. Il est doté d’une protection Corning Gorilla Glass 3. Comme prévu, toutes les montres intelligentes de la liste vous permettent d’ajouter des cadrans pour la personnalisation. Il prend en charge la surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel 24 × 7. Il dispose d’un moniteur de saturation en oxygène du sang ou de SpO2. Il peut suivre votre sommeil, votre stress, vos signes vitaux, votre VO2 Max et faciliter la respiration guidée. Il peut compter les pas, les calories brûlées et vous fixer des objectifs. Enfin, il peut détecter automatiquement les entraînements et prend en charge 117 modes sportifs.

La smartwatch est dotée d’une puce GPS Airoha dédiée de 12 nm qui lui permet de se verrouiller et de s’accrocher à l’un des quatre principaux systèmes de positionnement : GPS, GLONASS, Galileo et BDS, avec une précision jusqu’à 85 % supérieure. Il prend en charge Alexa et est classé 5ATM.

La batterie de 420 mAh à l’intérieur de la Mi Watch Revolve Active est conçue pour offrir 14 jours d’utilisation « typique ».

