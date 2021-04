Mi 11 Ultra est la réponse de Xiaomi au Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro: spécifications, prix en Inde et tout ce qu’il faut savoir

Le Mi 11 Ultra coûte Rs 69 999 (12 Go / 256 Go) en Inde.

Xiaomi a lancé le Mi 11 Ultra en Inde. Il s’agit de son téléphone le plus ambitieux du pays à ce jour. Contrairement à beaucoup de ses téléphones, y compris le Mi 11, le Mi 11 Ultra est un produit phare haut de gamme – pas un tueur phare – avec des spécifications haut de gamme et un design haut de gamme. Le Mi 11 Ultra est également son téléphone le plus cher du pays à ce jour.

Mais Xiaomi étant Xiaomi a en quelque sorte réussi à tirer un autre lapin de son chapeau en évaluant le Mi 11 Ultra plus bas en Inde par rapport à la Chine et à l’Europe. Le Mi 11 Ultra coûte Rs 69 999 (12 Go / 256 Go) en Inde. C’est la même chose que le OnePlus 9 Pro, tandis que dans le même temps, il sape le Samsung Galaxy S21 Ultra (à partir de Rs 1,05,999).

Spécifications et fonctionnalités du Mi 11 Ultra

La caractéristique principale du Mi 11 Ultra est sa grande configuration de caméra – littéralement – qui contient des spécifications encore plus grandes. Le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 50 MP avec un énorme capteur Samsung GN2 de 1 / 1,12 pouce (une première pour ce facteur de forme) assis derrière un objectif à ouverture f / 1,95 à stabilisation optique.

Ceci est associé à deux appareils photo 48MP (capteur Sony IMX598), l’un avec un objectif ultra grand angle f / 2.2 (champ de vision de 128 degrés) et un autre avec un téléobjectif de type périscope pour un zoom total de 120x (5x optique).

Xiaomi affirme que le Mi 11 Ultra est le premier téléphone au monde doté de la technologie Dual Pixel Pro pour une mise au point automatique rapide et le premier téléphone Mi avec un système de mise au point laser multipoint direct Time-of-Flight pour une plus grande précision.

Les trois caméras du Mi 11 Ultra prennent en charge le mode nuit et peuvent filmer en 8K.

Si la configuration n’était pas déjà bien remplie, Xiaomi a également pressé un écran AMOLED arrière de 1,1 pouce ici pour les selfies et les notifications de la caméra arrière.

Le reste du Mi 11 Ultra n’est pas en reste non plus. Il dispose d’un écran E4 AMOLED de 6,81 pouces avec une résolution 2K ou QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz (échantillonnage tactile de 480 Hz). Il peut également lire du contenu Dolby Vision comme l’iPhone 12.

Sous le capot, il contient le processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS3.1. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est le MIUI 12 de Xiaomi basé sur Android 11. L’alimentation du téléphone est une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide filaire et sans fil de 67 W. Pour compléter l’ensemble, des haut-parleurs stéréo doubles Harmon Kardon et une résistance à l’eau et à la poussière IP68.

Le Mi 11 Ultra a un dos en céramique (disponible en blanc et noir) et Corning Gorilla Glass Victus à l’avant maintenus ensemble par un cadre métallique.

Xiaomi n’a pas encore annoncé les détails de disponibilité. Nous mettrons à jour cette pièce dès que nous aurons plus d’informations.

