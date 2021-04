Mi 11X Pro avec Snapdragon 888, appareil photo 108MP et écran AMOLED 120Hz lancé en Inde

Mi 11X est également lancé aux côtés.

Xiaomi a lancé vendredi la série Mi 11X en Inde aux côtés de son téléphone le plus ambitieux, le Mi 11 Ultra. La série engendre deux modèles, Mi 11X Pro et Mi 11X. Ils sont essentiellement rebaptisés Redmi K40 Pro Plus et Redmi K40 bien que Xiaomi dit qu’il les a personnalisés pour le marché indien avec l’intégration NavIC (technologie de navigation construite par ISRO) et le support mains libres pour plusieurs assistants vocaux (cela arrivera plus tard avec une mise à jour OTA ).

Mi 11X Pro, Mi 11X Inde prix, détails de disponibilité

Le Mi 11X Pro sera disponible en configurations 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go au prix de Rs 39 999 et Rs 41 999, respectivement. Le téléphone sera mis en vente à partir du 3 mai avec des précommandes à partir du 24 avril. Les utilisateurs de cartes de débit et de crédit HDFC seront éligibles à une remise de 4 000 Rs à l’achat du Mi 11X Pro.

La série Mi 11X engendre deux modèles.

Le Mi 11X sera disponible en configurations 6 Go / 128 Go et 8 Go / 128 Go au prix de Rs 29 999 et Rs 31 999, respectivement. Le téléphone sera mis en vente à partir du 27 avril. Les utilisateurs de cartes de débit et de crédit HDFC pourront bénéficier d’une remise en argent allant jusqu’à 5 500 Rs à l’achat du Mi 11X. Les acheteurs peuvent également obtenir le Mi Band 5 (d’une valeur de 2500 Rs) pour 500 Rs avec le téléphone dans le cadre de l’offre promotionnelle de Xiaomi.

Les deux téléphones seront disponibles sur Mi.com, Mi Homes, Mi Studios, un partenaire de vente au détail exclusif, Amazon et des partenaires de vente hors ligne.

Spécifications et fonctionnalités du Mi 11X Pro, Mi 11X

Les deux téléphones disposent d’un écran E4 AMOLED de 6,67 pouces provenant de Samsung. Le panneau a un taux de rafraîchissement de 120 Hz (échantillonnage tactile de 360 ​​Hz), 1300 nits de luminosité maximale et une prise en charge HDR10 +. Il est également livré avec la version Xiaomi du “ True Tone ” d’Apple. L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass 5.

Les téléphones eux-mêmes ont un indice de protection IP53 pour la résistance aux éclaboussures. Ils ont un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté et une petite découpe de perforation abritant une caméra selfie 20MP. Les deux téléphones seront disponibles en trois couleurs: Cosmic Black, Lunar White et Magic Celestial Silver.

Sous le capot, les deux téléphones ont une RAM LPDDR5 rapide et un stockage UFS3.1. Ils sont alimentés par une batterie de 4520 mAh avec une charge rapide de 33 W. Xiaomi regroupera un chargeur rapide conforme dans la boîte. Le logiciel est MIUI 12 et les deux téléphones sont prêts pour la 5G. Ils sont également livrés avec deux haut-parleurs stéréo, une prise en charge haute résolution et Dolby Atmos.

Pour la photographie, les deux téléphones ont un arrière secondaire ultra grand angle 8MP et un autre appareil photo macro 5MP.

En ce qui concerne les différences, les plus importantes concernent le matériel de base et la caméra (principale). Alors que le Mi 11 X Pro contient un Qualcomm Snapdragon 888, le Mi 11X s’en tient à un Snapdragon 870 moins puissant.Il est également livré avec un appareil photo principal de 48MP (Sony IMX582), tandis que le Mi 11X Pro l’échange avec un 108MP plus puissant (Samsung HM2) – il peut également filmer des vidéos 8K.

