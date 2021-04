Mi AI Speaker 2, le nouveau haut-parleur de Xiaomi avec un son amélioré | La technologie

Un nouveau haut-parleur intelligent débarque dans le catalogue Xiaomi. Il s’agit du Mi AI Speaker 2, la deuxième génération de l’un de ses plus anciens haut-parleurs intelligents. Nous vous disons quelles sont ses caractéristiques et son prix.

À l’été 2017, Xiaomi a dévoilé le Mi AI Speaker, l’un de ses premiers haut-parleurs intelligents. Depuis, la marque asiatique a lancé d’autres modèles sur le marché, dont le Mi Smart Speaker, qui a atteint le marché international avec l’assistant Google intégré et est en vente en Espagne pour 49,99 euros.

Malgré le fait que près de quatre ans se sont écoulés depuis sa présentation officielle, Xiaomi n’a pas oublié l’appareil et vient de lancer la deuxième génération. Le haut-parleur Mi AI 2 Il est en vente sur Youpin, la plateforme de financement participatif de l’entreprise, et il est livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités par rapport au modèle d’origine.

La qualité sonore est l’une des principales améliorations par rapport à son prédécesseur. Il est équipé d’un haut-parleur de 8 W et avec un nouvel algorithme sonore qui offre une plage dynamique plus large. De plus, il est livré avec une basse fréquence plus profonde que la génération précédente, et sa conception de cabine inversée contribue à améliorer l’effet de basse fréquence.

Le haut-parleur Mi AI 2 intègre six microphones pour entendre la voix de l’utilisateur et prend en charge le canal stéréo. Grâce à cela, il est possible de connecter deux haut-parleurs pour profiter d’un son stéréo surround. Il fonctionne avec XiaoAI, l’assistant vocal de Xiaomi en Chine, et prend en charge le WiFi 2,4 GHz et 5 GHz.

Au niveau de la conception, le nouveau haut-parleur Xiaomi suit la même ligne que le modèle précédent, avec des dimensions de 88,2 x 88,2 x 211,6 mm et un poids de 752 grammes. Comme vous pouvez le voir sur l’image, il est blanc et la partie supérieure a un anneau de lumière bleue qui s’allume lors de l’interaction avec elle.

Le Xiaomi Mi AI Speaker 2 est au prix de 199 yuans (25,5 euros au taux de change actuel) en Chine. Pour le moment, on ne sait pas quand il atteindra le marché international, car pour ce faire, la marque devra remplacer l’assistant vocal natif XiaoAI par l’assistant Google, comme elle l’a fait dans le Mi Smart Speaker.