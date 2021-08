Mi Mix 4 donne enfin vie à la vision de Xiaomi d’un smartphone tout écran et sans lunette

Le Mix 4 a été long à venir.

Près de cinq ans après avoir donné au monde un aperçu de l’avenir, Xiaomi a enfin déchiffré le code du smartphone tout écran et sans lunette. Dites bonjour au Mix 4.

Cela a été long à venir. Cela a demandé beaucoup d’efforts. La technologie qui est au cœur de ce téléphone et qui donne vie à la vision de Xiaomi, a pris « trois générations, cinq ans, soixante brevets, un investissement de 77 millions de dollars et des centaines d’ingénieurs » pour se développer. En attendant, la société a également lancé un tas de téléphones non conventionnels comme le Mix Alpha et son premier pliable, le Mix Fold. Donc, vous pouvez le dire, il n’a jamais cessé d’essayer.

Le Mix 4 dispose d’une caméra selfie “virtuellement invisible”. Il est assis sous l’écran OLED incurvé du téléphone. Xiaomi l’appelle Camera Under Panel (CUP). L’idée est de remplir la zone au-dessus de la caméra selfie avec des pixels plus petits pour maintenir une densité de pixels visiblement nette de 400 ppi. Non seulement cette approche omet la nécessité de percer un trou physique dans l’écran (une configuration de plus en plus courante aujourd’hui), mais elle permet également à la caméra de se fondre parfaitement dans l’écran afin que vous ne le remarquiez probablement pas au quotidien. utiliser – dans quelle mesure, je ne peux pas dire avec certitude jusqu’à ce que je le tienne en personne. Le vrai test serait de savoir comment toute cette ingénierie affecte la qualité de l’image.

Le Mix 4 est doté d’une caméra selfie « virtuellement invisible ».

Pour être clair, la technologie que Xiaomi utilise dans le Mix 4 n’est pas entièrement nouvelle. Xiaomi n’est pas non plus la première entreprise à le faire dans un produit commercial. ZTE l’a déjà fait deux fois. L’Axon 20 5G est le premier téléphone au monde disponible dans le commerce avec une caméra selfie sous l’écran. Il a été lancé l’année dernière. Cette année, ZTE a lancé un autre téléphone appelé Axon 30 qui l’améliorerait encore. Oppo travaille quant à lui sur cette technologie en marge, ce qui signifie qu’il montre les « gains » qu’il a pu réaliser au fil du temps, mais qu’il n’est pas encore prêt avec un produit fini qu’il peut encore vendre.

Ce qui est unique à propos de Xiaomi, c’est que vous êtes plus susceptible d’acheter un produit comme le Mix 4 en raison du nom de la marque et du rappel de la marque. La série Mix existe depuis un certain temps. C’est une marque à part entière.

Le Mix a toujours été ce produit essayant d’aller au-delà des conventions et pourtant, d’une manière ou d’une autre, il a gardé la tête baissée presque tout le temps. Chaque fois que Xiaomi lance un nouveau téléphone Mix, il y a bien sûr cette excitation autour de l’apparence de son écran, mais plus que tout, cela excite les gens car même avec toute cette innovation, ils savent que ce sera un polyvalent avec les dernières et la plus grande des spécifications, ce qui en fait un appareil vraiment prêt pour l’avenir. Pas seulement une vitrine technique pour créer un battage médiatique. Plus important encore, ils savent que ce sera un appareil prêt pour l’avenir qu’ils peuvent se permettre.

Le Mix 4 n’est pas différent. C’est le premier téléphone à être lancé avec le nouveau Snapdragon 888 Plus de Qualcomm, par exemple. Ceci est associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS3.1 rapide. Pour la photographie, il dispose de trois caméras avec un primaire de 108MP, d’un téléobjectif de style périscope de 8MP pour un zoom optique 5x et d’un autre tireur ultra grand-angle de 13MP avec un objectif de forme libre. La caméra selfie est de 20MP. L’ensemble est alimenté par une batterie de 4 500 mAh avec une charge sans fil de 120 W et 50 W.

Comme prévu, le Mix 4 est magnifique et est construit en céramique.

Cet écran, qui sera son gros USP, est également empilé. Il s’agit d’un AMOLED 10 bits de 6,67 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Il peut lire à la fois le contenu Dolby Vision et HDR10+ et est protégé par Gorilla Glass Victus de Corning. La biométrie est gérée par un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. L’ensemble est complété par la prise en charge de deux haut-parleurs, 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 et ultra-large bande (UWB). Comme on pouvait s’y attendre, le Mix 4 est magnifique et est construit en céramique. Les seules choses qui manquent à cette impressionnante fiche technique sont un indice IP et le fait que vous ne pouvez pas le connecter à un écran et le transformer en une sorte de PC comme vous le pouvez avec un Mix Fold par exemple.

Le Mix 4 commence à 4 999 CNY (ce qui correspond à peu près à Rs 57 500) pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le modèle haut de gamme avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage vous coûtera 6 299 CNY (environ 72 300 Rs). Pour certains contextes, le Mi 11 Ultra avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte Rs 69 999 en Inde.

Je me souviens très bien du Mix original. Il n’a été vendu qu’en Chine. Le Mix 2 a rompu cette exclusivité et a atterri sur plus de marchés, dont l’Inde. Peu de temps après, il a été remplacé par le Mix 2S, qui n’a encore jamais été lancé en Inde. Tous les téléphones Mix jusqu’au Mix 2S étaient basés sur le même format – un menton large avec une caméra selfie nichée à une extrémité. Le Mix 3 avait un mécanisme pop-up. À cette époque, le concept pionnier de Xiaomi était devenu courant. Certains concurrents faisaient encore mieux. Le Mix avait perdu son éclat. Je ne compte pas ici le Mix Alpha car ce n’était pas un produit grand public pour ainsi dire.

Avec le Mix 4, Xiaomi revient en force. Il a les spécifications. Il a la conception. Il a le facteur X. Plus de gens peuvent l’acheter. Espérons que Xiaomi l’apportera en Inde à un moment donné. Alors là, croisons les doigts.

