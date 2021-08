Mi NoteBook Pro et Ultra sont en vente: prix, spécifications et offres

Les ordinateurs portables Mi Notebook Pro et Mi NoteBook Ultra seront mis en vente en Inde à partir d’aujourd’hui. Xiaomi a annoncé la semaine dernière les deux ordinateurs portables haut de gamme de la série The Mi NoteBook, ainsi que le Mi Band 6, le routeur intelligent, le Mi TV 5X et plus encore lors de l’événement Smarter Living 2022.

Les Mi NoteBook Pro et Ultra sont un grand saut par rapport à la série Mi NoteBook 14 de l’année dernière en termes d’affichage, de processeur, de clavier, d’options de port et bien plus encore. Voici combien coûteront ces nouveaux ordinateurs portables et la remise anticipée dont vous pouvez bénéficier

Prix, offres et spécifications du Mi NoteBook Ultra

Mi NoteBook UltraMi NoteBook Proi5 + 8GBRs 59.999Rs 56.999i5 + 16GBRs 63.999Rs 59.999i7 + 16GB Rs 76.999Rs 72.999

(Crédit image : Xiaomi)

Le Mi NoteBook Ultra est disponible en trois configurations : les variantes Core i5 et 8 Go coûtent Rs 59 999, les Core i5 et 8 Go de RAM vous coûteront Rs 63 999 tandis que le haut des Core i7 et 16 Go de RAM coûte Rs 76 999.

Le Mi NoteBook Ultra sera disponible à partir d’aujourd’hui sur les magasins Amazon, Mi.com et Mi Home en Inde. En termes d’offres, vous bénéficiez d’une remise instantanée de Rs 4 500 pour la variante i7 tandis que vous pouvez obtenir une remise instantanée de Rs 3 000 pour les variantes Core i5 avec une carte de crédit bancaire HDFC.

Le Mi NoteBook Ultra intègre un écran IPS de 15,6 pouces avec une résolution de 3,2K (3 200 x 2 000) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz avec un rapport hauteur/largeur de 16:10. Il pèse 1,7 kg et ne mesure que 17,9 mm d’épaisseur. Le NoteBook Ultra est alimenté par des processeurs Intel Core i5 (11300H) et i7 (11370H) avec des graphiques Intel Iris Xe, jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de SSD NVMe.

L’ordinateur portable est également livré avec un clavier pleine taille rétroéclairé à trois niveaux et une webcam HD 720p. En termes d’options de port, vous obtenez un port de charge Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1, un port HDMI, Type-C, USB 2.0 et une prise casque 3,5 mm. Les autres fonctionnalités incluent le système d’exploitation Windows 10 Home, la suite MS Office 2019, les caloducs à cadran, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.1, une batterie de 12 heures avec une batterie de 70 Wh et une charge rapide.

Prix, offres et spécifications du Mi NoteBook Pro

(Crédit image: Mi India)

Le Mi NoteBook Pro coûte Rs Rs 56 999 pour la variante de base, Rs 59 999 pour la variante du milieu et Rs 72 999 pour la variante haut de gamme. Les configurations sur les trois restent les mêmes que celles du Mi NoteBook Ultra. Il sera disponible sur les magasins Amazon, Mi.com et Mi à partir de midi aujourd’hui.

Vous pouvez obtenir une remise instantanée de Rs 4 500 pour la variante i7 tandis que vous pouvez obtenir une remise instantanée de Rs 3 000 pour les variantes Core i5 avec une carte de crédit bancaire HDFC.

Le Mi NoteBook 14 est livré avec un écran de résolution 2,5K de 14 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 16:10, une couverture sRGB de 100 % et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est conçu pour durer jusqu’à 11 heures avec sa batterie de 66 Wh. Il existe également une charge rapide qui peut alimenter l’ordinateur portable jusqu’à 50% en seulement 34 minutes. Le Mi NoteBook Pro pèse 1,4 kg et mesure 17,3 mm. Le reste des spécifications reste le même que la variante Ultra.

