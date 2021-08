Mi Notebook Ultra, ordinateurs portables Mi Notebook Pro avec processeurs Intel Core de 11e génération, jusqu’à une résolution de 3,2K lancés en Inde ; le prix commence à Rs 56 999

Les deux ordinateurs portables seront disponibles sur Mi.com, Mi Homes, Amazon et les magasins de détail à partir du 31 août.

Xiaomi a lancé jeudi la série Mi Notebook 2021 en Inde lors de son événement virtuel Mi Smarter Living 2022. La série engendre deux modèles Mi Notebook Ultra et Mi Notebook Pro et fait suite à la série Mi Notebook 14 de l’année dernière. La série Mi Notebook 2021 comprend un boîtier tout en métal haut de gamme, un écran haute résolution, des processeurs Intel Core de 11e génération, de nombreux ports de connectivité et la promesse d’une « autonomie de batterie toute la journée ». Le prix commence à Rs 56 999 et va jusqu’à Rs 76 999.

Détails du prix et de la disponibilité du Mi Notebook Ultra, du Mi Notebook Pro India

Le Mi Notebook Ultra, qui est l’offre phare, commence à Rs 59 999 pour une version avec processeur Intel Core i5-11300H et 8 Go de RAM. Une version avec le double de RAM sera disponible pour Rs 63 999. Le Mi Notebook Ultra haut de gamme avec processeur Intel Core i7-11370H et 16 Go de RAM vous coûtera Rs 76 999.

Le Mi Notebook Pro, quant à lui, commence à Rs 56 999 pour une version avec processeur Intel Core i5-11300H et 8 Go de RAM. Une version avec le double de RAM sera disponible pour Rs 59 999. Le Mi Notebook Pro haut de gamme avec processeur Intel Core i7-11370H et 16 Go de RAM vous coûtera Rs 72 999.

Les deux ordinateurs portables seront disponibles sur Mi.com, Mi Homes, Amazon et les magasins de détail à partir du 31 août. Xiaomi offrira aux membres de la carte HDFC jusqu’à Rs 4 500 de réduction supplémentaire sur l’achat de Mi Notebook Ultra et Mi Notebook Pro.

Matériel Mi Notebook Ultra

Xiaomi dit que le corps du Mi Notebook Ultra est fraisé dans un seul bloc d’aluminium de la série 6. Il s’agit d’un ordinateur portable fin et léger mesurant moins de 17,9 mm d’épaisseur et pesant à peine 1,7 kg. Comme son prédécesseur, le design du Mi Notebook Ultra est également très minimaliste. Il sera disponible en ruban. Ceci est associé à un grand écran de 15,6 pouces avec une résolution de 3 200 × 2 000 pixels ou 3,2 K et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

La dalle IPS du Mi Notebook Ultra couvre 100 % de la gamme de couleurs sRGB, selon Xiaomi. Un grand format de 16:10, quant à lui, rend cet ordinateur portable extrêmement lucratif pour les tâches de productivité. La société a également ajouté une webcam 720p avec une configuration à double microphone 2D pour les appels vocaux et vidéo.

Le Mi Notebook Ultra dispose d’un clavier rétroéclairé avec trois niveaux d’éclairage. Xiaomi dit qu’il propose également un trackpad 62% plus grand que celui de la génération précédente de la série Mi Notebook 14. Les touches individuelles ont une course de 1,5 mm et le trackpad prend en charge les pilotes Windows Precision.

Sous le capot, le Mi Notebook Ultra est livré avec un processeur Intel Core i7-11370H associé à jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 à 3 200 MHz, 512 Go de stockage SSD NVMe et des graphiques Intel Iris Xe. La batterie de 70 Wh à l’intérieur de l’ordinateur portable est conçue pour offrir jusqu’à 12 heures d’autonomie. Il existe une prise en charge de la charge USB Type-C de 65 W qui peut la charger de 0 à 50 % en un peu moins de 45 minutes.

Les options de connectivité incluent le port Thunderbolt 4, le port USB Type-C, le port HDMI 1.4, un port USB 3.2 Gen 1, une prise audio 3,5 mm et USB 2.0. L’ordinateur portable prend également en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1. Pour la biométrie, il dispose d’un scanner d’empreintes digitales physique qui prend en charge Windows Hello. L’ensemble est complété par deux haut-parleurs 2W.

Matériel Mi Notebook Pro

Le Mi Notebook Pro a le même design monocoque tout en métal que le Mi Notebook Ultra, mais il a un écran plus petit de 14 pouces 2.5K. L’écran, encore une fois, prend en charge une couverture à 100 % de la gamme de couleurs sRGB et a le même rapport hauteur/largeur 16:10 que le Mi Notebook Ultra. Rafraîchir les plafonds de taux à 60 Hz cependant.

Sous le capot, le Mi Notebook Pro a le même matériel de base. Il dispose également d’un scanner d’empreintes digitales et d’un clavier rétroéclairé, bien que les touches individuelles aient ici une course de 1,3 mm.

