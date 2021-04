Mi QLED TV 75 4K avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, une gradation locale complète et Dolby Vision lancé en Inde

Le Mi QLED TV 75 coûte 1,19,999 Rs.

Xiaomi a lancé vendredi le Mi QLED TV 75 4K en Inde aux côtés des smartphones des séries Mi 11 Ultra et Mi 11X. Le Mi QLED TV 75 s’appuie sur le modèle 55 pouces lancé en décembre de l’année dernière avec de meilleures spécifications, notamment une gradation locale complète et une prise en charge MEMC jusqu’à 120 Hz. Il s’agit du plus grand téléviseur intelligent de Xiaomi en Inde. C’est aussi le Mi TV le plus cher à lancer dans le pays.

Mi QLED TV 75 Inde prix, détails de disponibilité

Le Mi QLED TV 75 coûte 1,19999 Rs et sera mis en vente à partir du 27 avril sur Mi.com, Mi Home et Flipkart. Les utilisateurs de cartes de débit et de crédit HDFC auront droit à une remise en argent allant jusqu’à 7500 Rs à l’achat du Mi QLED TV 75.

Spécifications et fonctionnalités du Mi QLED TV 75

Le téléviseur Mi QLED de 75 pouces ressemble beaucoup au modèle existant de 55 pouces. Mais il y a des différences. Le téléviseur a un profil mince avec un cadre en alliage d’aluminium argenté et un rapport écran / corps de 97%. À l’arrière, le téléviseur a une finition en fibre de carbone. La grande différence dans cette nouvelle version est qu’elle est livrée avec une couleur «support flottant» assortie au cadre. Cela lui donne un look plus premium. Vous pouvez bien sûr également fixer le téléviseur au mur, auquel cas ce changement ne signifierait pas grand-chose pour vous.

La fiche technique est l’endroit où le modèle 75 pouces apporte de grandes mises à jour. Le Mi TV QLED 75 dispose d’un panneau 4K QLED avec une gradation locale complète (192 zones) pour les noirs profonds. Le téléviseur offre un rapport de contraste de 10000: 1 et prend en charge le réglage MEMC Reality Flow 120 de Xiaomi. Cela signifie qu’il peut faire 120 Hz en utilisant une combinaison de découpes matérielles bien que ce ne soit pas natif (il n’y a pas de 4K natif à 120 Hz). Les joueurs devraient cependant apprécier le fait qu’il dispose du mode Auto Low Latency (ALLM).

Le téléviseur Mi QLED de 75 pouces prend en charge tous les codecs HDR populaires, notamment Dolby Vision, HDR10 +, HDR10 et Hybrid Log-Gamma (HLG).

Pour l’audio, il dispose d’une configuration à 6 haut-parleurs orientés vers le bas avec deux haut-parleurs pleine gamme, deux woofers et deux tweeters pour une sortie de pointe de 30 W. Xiaomi dit qu’il utilise une cavité de haut-parleur plus grande, 2,3 fois la taille d’un boîtier de haut-parleur typique. Dolby Audio et DTS-HD sont pris en charge bien qu’il n’y ait pas de Dolby Atmos. Il existe également Enhanced Audio Return Channel (ou eARC), ce qui signifie invariablement également qu’il prend en charge la dernière et la plus grande norme HDMI, alias HDMI 2.1.

Côté logiciel, le téléviseur est basé sur Android TV 10 et est équipé de la propre interface utilisateur PatchWall de Xiaomi. Vous pouvez passer à l’un ou l’autre skin à l’aide de la télécommande fournie.

Le téléviseur Mi QLED de 75 pouces est le premier téléviseur Xiaomi en Inde à être équipé de micros à champ lointain afin de pouvoir répondre directement aux commandes vocales (vous pouvez également le faire à l’aide de la télécommande). Le téléviseur dispose d’un bouton physique dédié pour désactiver le micro (il est désactivé par défaut) lorsque vous recherchez la confidentialité. Par défaut, le téléviseur est livré avec Google Assistant mais bientôt, il “fonctionnera avec Alexa”, permettant aux utilisateurs de lui parler via les appareils Echo d’Amazon. Cette fonctionnalité sera déployée dans une future mise à jour.

