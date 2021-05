Mi Robot Vacuum 2C, la nouvelle génération de l’aspirateur robot Xiaomi le plus populaire | La technologie

La nouvelle génération de l’aspirateur robot Xiaomi le plus populaire est déjà parmi nous. Nous parlons du Mi Robot Vacuum 2C, le successeur du Mi Robot Vacuum 1C, qui présente ces caractéristiques et ce prix.

Le catalogue d’aspirateurs robot de Xiaomi est très bien entretenu. Le géant chinois possède une multitude de modèles qui se caractérisent par leur bon rapport qualité-prix, et le Mi Robot Vacuum 1C est l’un des plus populaires.

Le Mi Robot Vacuum 1C est arrivé sur le marché fin 2019 en tant que l’un des aspirateurs robot Xiaomi les moins chers. Maintenant, la société a présenté la nouvelle génération de ce modèle, qui suit la même ligne que son prédécesseur offrant de bonnes performances à un prix très raisonnable.

Xiaomi Mi Robot Vacuum 2C a plusieurs nouvelles fonctionnalités par rapport au modèle d’origine. Il est équipé d’une brosse principale en fibre ultra-dense de 0,1 mm, capable de nettoyer en profondeur même les joints et les trous dans le sol. De plus, il a une brosse latérale hexagonale pour attraper la saleté de tous les coins.

Le nouvel aspirateur robot de Xiaomi a une puissance d’aspiration de 2700 Pa, contre 2500 Pa pour le modèle précédent. Il dispose de quatre vitesses pour choisir la plus adaptée en fonction du type de sol et du niveau de saleté. Le récipient à poudre a une capacité de 550 ml et est facile à retirer et à vider.

Outre l’aspiration, le Mi Robot Vacuum 2C nettoie également et, selon Xiaomi, la fonction de brossage a été améliorée pour fournir un nettoyage plus approfondi. Son réservoir d’eau a une capacité de 250 et un contrôle de débit intelligent. Pour frotter le sol, utilisez un chiffon en fibres ultrafines antibactériennes, qui selon la marque est capable d’inhiber la croissance des bactéries pendant une longue période et d’éliminer 99,9% des microbes.

La batterie a grandi par rapport à celle du modèle précédent, passant de 2700 mAh à 3200 mAh. Grâce à ça, offre désormais une autonomie de 110 minutes pour un nettoyage continu. Une autre nouveauté est les fonctions avancées de gestion des cartes, telles que la possibilité d’éditer des cartes ou d’ajouter des partitions. Grâce à cela, l’utilisateur peut suivre la progression du nettoyage en temps réel via l’application Xiaomi.

Le Xiaomi Mi Robot Vacuum 2C est en vente en Chine au prix de 1299 yuans (167 euros au taux de change actuel), mais nous ne savons toujours pas quand il atteindra le marché international.