Mi Router 4A Gigabit Edition, Mi 360-degrés Home Security Camera 2K Pro lancé en Inde: Spécifications, prix, autres détails

Caméra de sécurité domestique à 360 degrés Mi 2K Pro

Xiaomi a lancé le Mi Router 4A Gigabit Edition et la Mi 360 degrés Home Security Camera 2K Pro lors de son événement virtuel Mi Smarter Living 2022 jeudi aux côtés des séries Mi Notebook 2021, Mi Band 6 et Mi TV 5X. Le Mi Router 4A Gigabit Edition sera disponible au prix de Rs 2 199 sur Mi.com, Mi Homes, Flipkart et les magasins de détail à partir du 15 septembre. La caméra Mi 360 Home Security 2K Pro sera disponible au prix de Rs 4 499 sur Mi .com, Mi Homes, Amazon et les magasins de détail, encore une fois, à partir du 15 septembre.

Mi Router 4A Édition Gigabit

Comme son nom l’indique, le Mi Router 4A est un routeur Gigabit à fibre optique complet avec une bande passante globale allant jusqu’à 1167 Mbps. Le routeur est livré avec quatre antennes omnidirectionnelles et des amplificateurs de signal intégrés qui permettent au signal de traverser les murs et assurent des performances de transmission constantes, « même dans des environnements complexes ».

Lire aussi | Déballage et premier aperçu du Mi Smart Band 6 : conception, spécifications, fonctionnalités et tout ce qu’il faut savoir

Sous le capot, le routeur dispose d’un processeur double cœur et de deux bandes prenant en charge 300 Mbps sur la bande 2,4 GHz et 867 Mbps sur la bande 5 GHz. Xiaomi vante également un refroidissement «amélioré» grâce à son dissipateur thermique en alliage aluminium-magnésium et à sa colle à haute conductivité thermique.

Le Mi Router 4A Gigabit Edition peut être utilisé pour se connecter simultanément à 128 appareils domestiques intelligents et peut être contrôlé à l’aide de l’application Mi Wi-Fi de Xiaomi qui permet également le contrôle parental et l’alerte d’appareil suspect.

Caméra de sécurité domestique à 360 degrés Mi 2K Pro

La caméra de sécurité domestique à 360 degrés Mi 2K Pro peut enregistrer une vidéo de résolution 2K (2304 x 1296 pixels). Il a un objectif 6P avec une ouverture f/1.4. Il contient également un capteur de lumière infrarouge de 940 nm pour les conditions de faible luminosité. Xiaomi a également inclus un bouclier de confidentialité physique pratique pour bloquer la caméra en cas de besoin. La caméra a un champ de vision de 118 degrés et prend en charge une couverture horizontale de 360 ​​degrés.

La caméra de sécurité est livrée avec un double micro pour les appels vocaux bidirectionnels avec réduction active du bruit et prend en charge le Wi-Fi double bande. Il peut être contrôlé à l’aide de l’application Mi Home de Xiaomi.

Lire aussi | Mi Notebook Ultra, ordinateurs portables Mi Notebook Pro avec processeurs Intel Core de 11e génération, résolution jusqu’à 3,2K lancés en Inde

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.