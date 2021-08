Mi Store Portugal révèle l’acceptation des crypto-monnaies, Xiaomi dit que “la décision a été prise sans connaissance ni approbation”

Le 5 août, Mi Store au Portugal a annoncé qu’il accepte les crypto-monnaies, notamment le bitcoin, l’ethereum, le tether et le dash. À l’époque, Mi Store Portugal a déclaré qu’il travaillait avec la société de paiement blockchain Utrust pour être plus “inclusif”. Cependant, la société mère de Mi Store, Xiaomi Corporation, originaire de Chine, a répondu à la décision du magasin d’accepter la cryptographie, affirmant qu’elle ne contrôlait pas “l’autonomie des magasins tiers”.

La décision de Mi Store Portugal d’accepter les crypto-monnaies ne s’est pas déroulée comme prévu

Les fans de monnaie numérique du Portugal ont été ravis d’apprendre que le Mi Store de leur région a annoncé qu’il acceptait les crypto-monnaies pour les paiements. Le Mi Store vend des smartphones et des accessoires de marque Xiaomi et le magasin de détail a déclaré à ses abonnés Facebook le 5 août qu’il accepterait le bitcoin, l’ethereum, le tether et le dash pour les paiements.

Capture d’écran de la publication sur les réseaux sociaux de Mi Store au Portugal.

Cependant, le message a été supprimé, mais plusieurs détectives ont découvert des URL archivées et des captures d’écran des canaux de médias sociaux de Mi Store Portugal. Le post Facebook disait :

Désormais, les achats chez Mi Store Portugal sont plus inclusifs et complets car vous pouvez acheter vos appareils préférés en utilisant votre crypto-monnaie électronique ou la plus avantageuse comme le bitcoin, l’ethereum, le tether, le dash ou le jeton utrust. Incroyable, n’est-ce pas ?

En plus des publications sur les réseaux sociaux du Mi Store, le projet de paiement blockchain Utrust, qui est l’émetteur du jeton utrust, a également tweeté à propos du Mi Store au Portugal qui accepte les actifs cryptographiques. « Mi Store Portugal, le détaillant officiel de Xiaomi, accepte désormais les paiements cryptographiques. Xiaomi est le deuxième plus grand fabricant de téléphones au monde et maintenant sa succursale locale accepte l’argent de demain. Téléphones, appareils portables et plus – achetez maintenant », lire le message Twitter maintenant supprimé.

Xiaomi Corporation répond

Mi Store Portugal et Utrust sont soupçonnés d’avoir supprimé ces publications sur les réseaux sociaux en raison de la société mère du magasin, Xiaomi Corporation. En effet, la multinationale chinoise de l’électronique a publié une déclaration sur l’acceptation par Mi Store Portugal des actifs cryptographiques pour l’achat de smartphones et d’accessoires. La société est la plus grande entreprise de smartphones en Chine et la deuxième en Inde.

Dans ces deux régions, les gouvernements n’aiment pas les actifs cryptographiques décentralisés. Cette année, la Chine, en particulier, a été très dure avec l’industrie de la crypto-monnaie et les mineurs de bitcoins. La déclaration de Xiaomi, concernant Mi Store Portugal, indique que la société n’a pas été informée de ces décisions car le magasin est un satellite autonome et l’acceptation de Mi Store Portugal ne reflète pas Xiaomi Corporation.

“Xiaomi Corporation tient à préciser que” Mi Store Portugal “et les canaux de médias sociaux associés sont exploités par un magasin tiers”, a déclaré Xiaomi. “Bien que nous respections et comprenions l’autonomie opérationnelle légitime des magasins tiers, la décision d’accepter les crypto-monnaies n’a aucun lien avec Xiaomi Corporation et a été prise à notre insu ou sans notre approbation. “

