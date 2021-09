Mia by Tanishq lance la campagne #GiftSmartGiftMia pour encourager les cadeaux réfléchis

Avec la campagne, Mia by Tanishq a l’intention de rétablir sa position de choix de marque préféré pour offrir en toute occasion à ses proches.

Dans le but de raviver les cadeaux réfléchis, la marque de bijoux Mia by Tanishq a lancé une nouvelle campagne #GiftSmartGiftMia. Conceptualisée par Famous Innovations, la marque a déployé une série de courts métrages de cadeaux insolites dans le cadre de sa dernière campagne, pour la saison IPL.

Selon la société, les films numériques de 25 secondes visent à aider les hommes à faire le choix parfait lorsqu’ils offrent un cadeau à leur partenaire. « Les films originaux ont également un élément d’humour unique, donnant le ton juste au public moderne de Mia. Avec le lancement de la campagne pour la saison IPL, Mia by Tanishq a l’intention de rétablir sa position de marque préférée pour offrir à ses proches en toute occasion », a ajouté la société dans un communiqué.

« La campagne de cadeaux Mia est le résultat d’une analyse intense des données et d’une écoute des publications sur les réseaux sociaux. Les bijoux sont l’une des catégories les plus douées et un exercice d’observation a confirmé que les hommes qui croient que leurs partenaires sont modernes, indépendants et expressifs se tournent vers Mia by Tanishq car c’est un choix qui ne peut jamais se tromper », Shyamala Ramanan, chef d’entreprise, Mia par Tanishq, a déclaré.

Ramanan a ajouté que la marque avait choisi l’humour comme voie de communication pour mieux comprendre les consommateurs. « Loin du quotient émotionnel élevé, qui est la marque de fabrique de la publicité pour les bijoux, nous, en tant que marque, voulions insuffler une tranche de vie et la capacité de nous prendre à la légère. »

« IPL, c’est quand l’énorme audience de l’Inde passe en mode célébration. Nous voulions profiter de cette opportunité pour capturer les gaffes amusantes des rencontres millénaires et les choix de cadeaux que les gens font. Les films partent de l’idée qu’offrir ne consiste pas à dépenser de l’argent, mais plutôt à offrir intelligemment et de bon goût. Les spots sont légers, perspicaces et amusants – et certainement une nouvelle vision de l’espace de la joaillerie », a expliqué Melvin Jacob, directeur créatif exécutif de Famous Innovations Bangalore.

Lire aussi : Samco Mutual Fund lance sa première campagne de marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.