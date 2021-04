WENN

L’actrice de « Rosemary’s Baby » rompt son silence concernant la mort de trois de ses enfants adoptifs à la suite d’informations « vicieuses » entourant sa famille.

Mia Farrow a évoqué la mort de trois de ses enfants adoptifs sur Twitter mercredi (31 mars 21), alors qu’elle se rendait sur le site de médias sociaux pour répondre aux «rumeurs vicieuses» qui circulaient à propos de sa famille.

Suite aux affirmations selon lesquelles sa défunte fille Tam avait été retirée numériquement d’une photo de famille, Mia a déclaré aux fans qu’elle ne pouvait pas s’asseoir et laisser la spéculation continuer.

«En tant que mère de quatorze enfants, ma famille compte pour moi. Alors que j’ai choisi une carrière qui m’a placé dans l’arène publique, la plupart de mes enfants ont choisi de mener une vie très privée », a-t-elle commencé. «Je respecte chacun de leurs souhaits, c’est pourquoi je suis sélectif dans mes publications sur les réseaux sociaux.»

«Peu de familles sont parfaites, et tout parent qui a subi la perte d’un enfant sait que la douleur est impitoyable et incessante. Cependant, certains vicieux basés sur des contre-vérités sont apparus en ligne concernant la vie de trois de mes enfants. Pour honorer leur mémoire, leurs enfants et toutes les familles qui ont dû faire face à la mort d’un enfant, je publie ce message.

Mia a poursuivi en discutant de la mort de Tam en 2000, révélant qu’elle «est décédée à 17 ans d’une surdose accidentelle de prescription liée aux migraines douloureuses dont elle a souffert et à une maladie cardiaque».

«Ma fille Lark était une femme extraordinaire, une merveilleuse fille, sœur, partenaire et mère de ses propres enfants», a poursuivi Mia. «Elle est décédée à 35 ans des complications du VIH / SIDA, qu’elle a contractées d’un ancien partenaire. Malgré sa maladie, elle a vécu une vie fructueuse et aimante avec ses enfants et son partenaire de longue date. Elle a succombé à sa maladie et est décédée subitement à l’hôpital à Noël, dans les bras de son partenaire.

Le « Bébé de romarin»La star a ensuite parlé de son fils Thaddeus, qui s’est suicidé en 2016, comme elle l’écrivait:« Mon fils courageux Thaddeus avait 29 ans et vivait heureux avec son partenaire; nous nous attendions tous à un mariage, mais lorsque la relation s’est brusquement terminée, il s’est suicidé.

«Ce sont des tragédies indescriptibles», a-t-elle conclu. «Toute autre spéculation sur leur mort vise à déshonorer leur vie et celle de leurs enfants et de leurs proches. Chacun a sa propre bataille pour combattre «ses propres chagrins qui rongent». Je vous envoie mes meilleurs espoirs et mon amour.

«Je suis reconnaissante d’être la mère de quatorze enfants qui m’ont béni avec seize petits-enfants. Bien que nous ayons connu le chagrin, nos vies aujourd’hui sont pleines d’amour et de joie. »

Mia est mère de quatre enfants biologiques – trois avec son ex-mari André Previn et une avec son ex-mari Woody Allen – et a adopté 10 autres enfants au cours de sa vie.