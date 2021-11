La carrière de footballeuse de Carli Lloyd a pris fin ce week-end lorsque le NJ/NY Gotham FC a perdu contre les Red Stars de Chicago lors des éliminatoires de la National Women’s Soccer League. Elle deviendra l’une des meilleures joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis de tous les temps, mais que pense la grande de tous les temps de sa carrière ? PopCulture.com a récemment rencontré Mia Hamm, qui a partagé ses réflexions sur Lloyd.

« Carli était l’une des joueuses dynamiques les plus historiques à avoir jamais porté le maillot féminin américain », a déclaré Hamm à PopCulture. « Les buts qu’elle a marqués, emblématiques et ont changé à jamais le paysage de nos équipes nationales. Elle a travaillé incroyablement dur chaque jour, se réengageant à être la meilleure possible. Mon seul espoir, et elle l’a dit clairement, elle veut rester connecté au jeu, et j’espère qu’elle le fera parce que ses connaissances, sa perspicacité, ainsi que sa réputation sont si importantes pour continuer à aider notre sport à grandir.

« Je me sens béni et chanceux de pouvoir la regarder concourir. J’étais à la finale de la Coupe du monde à Vancouver et c’était fou, le but qu’elle a marqué. Je me souviens juste d’être assis dans la tribune en disant: » Elle est juste dans cette zone. Rien. la déconcerte et tout sur le pied est tout simplement parfait. Je sais qu’elle est fière de sa carrière, et nous sommes incroyablement reconnaissants qu’elle ait pu jouer aussi longtemps qu’elle l’a fait pour les États-Unis.

Hamm et Lloyd ont manqué de peu de jouer ensemble sur USWNT. La dernière année de Hamm avec l’équipe était en 2004, tandis que la première année de Lloyd était en 2005. Les deux ont eu des carrières similaires alors qu’ils ont mené leurs équipes à deux titres de la Coupe du monde et deux médailles d’or aux Jeux olympiques. Hamm a mené les États-Unis à des victoires en Coupe du monde en 1991 et 1999. Elle a également aidé l’équipe à remporter des médailles d’or aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta et aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes. Lloyd a mené son équipe à des victoires en Coupe du monde en 2015 et 2019. Elle a également remporté des médailles d’or aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin et aux Jeux olympiques de 2012 à Londres.

Alors que Hamm montre son amour à Lloyd, elle fait également l’éloge des anciens combattants en l’honneur de la Journée des anciens combattants. Elle s’est associée à l’USAA dans le cadre de leur campagne Honor Through Action, au profit de petites entreprises appartenant à des vétérans. Hamm encourage tout le monde à dessiner la lettre « V » et à visiter sa petite entreprise préférée appartenant à un ancien combattant.

« Mon père est un vétéran, mes deux grands-pères étaient des vétérans, et cela tient donc une place très proche et chère dans mon cœur, leur service », a déclaré Hamm. « Alors avant tout, je remercie tous les anciens combattants pour leur sacrifice et leur service. Je ressens au quotidien l’engagement de mon père à servir et à servir les autres à travers son travail et son service militaires, afin de pouvoir s’associer à l’USAA , pour encourager tous les Américains à se mobiliser et à montrer leur soutien.

« Il y a plus de 2,5 millions de petites entreprises appartenant à des vétérans dans le pays, et il y en a d’autres qui essaient de faire la transition vers le marché du travail après leur service. Si nous pouvons aller là-bas et montrer notre soutien, et la façon dont nous le faisons , nous demandons aux gens de dessiner la lettre V sur leur main pour Vétéran, et de visiter l’une de vos petites entreprises préférées appartenant à des vétérans et de prendre une photo de vous-même et de la partager sur vos réseaux sociaux avec le hashtag de « Honorer par l’action, ‘ et défier les autres à faire de même. »