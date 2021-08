Mia Khalifa a des bretelles dans ses charmes, c’est son maillot de bain ! | Instagram

Laissant leur énormes charmes un peu exposé, le modèle et actrice Mia Khalifa a donné à ses fans une photo sur laquelle elle apparaît portant seulement quelques bandes qui font partie de son maillot de bain vert.

C’est la deuxième photo qu’elle partage avec cette tenue séduisante et révélatrice, seulement maintenant elle a l’air beaucoup plus que la première photo.

La célèbre célébrité des réseaux sociaux et de Google Mia khalifa, il prétend qu’il avait travaillé dur, il faisait sûrement référence aux récentes séances photo qu’il a faites.

A lire aussi : Anastasia Kvikto soulève son chemisier et montre ses charmes

Le mannequin libanais coquette a apprécié tout le travail effectué par les photographes et le directeur créatif en charge du projet.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Assise au bord de la piscine Khalifa avait les pieds joints et légèrement courbés, pour ce cliché, elle exhibait ses longs cheveux et jouait un peu avec.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

En bref, la protagoniste de l’image était son maillot de bain, petit et avec plusieurs bandes qui donnaient un effet encore plus frappant à sa silhouette, sa taille était plus étroite et même ses charmes semblaient encore plus gros.