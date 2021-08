Mia Khalifa a l’air séduisante en maillot de bain, résultat de la gym

Mia Khalifa porte une silhouette séduisante en maillot de bain, résultat de la gym | INSTAGRAM

Aujourd’hui est un jour de fête pour Mía Khalifa, car c’est le lancement de la collaboration que cette ancienne star de l’industrie pour adultes fait avec une entreprise de maillots de bain appelée SVM Natation, qui étaient en charge d’apporter cette belle collection de vêtements que vous pouvez acheter dans leur boutique en ligne.

Il a fait l’annonce avec un photographie attrayante dans lequel on peut l’apprécier assise sur une clôture en direct du désert, un endroit près de chez elle où elle va toujours prendre quelques Séances de photos et montrez votre silhouette sans avoir besoin de personnes autour de vous.

Le maillot de bain vert ornait parfaitement le charmes de cette belle jeune femme, qui ne cesse de s’exhiber en réseaux sociaux et pour montrer que vous pouvez désormais produire un contenu plus familial, mais avec ce degré de paillardise que tout y est adoré.

Il ne fait aucun doute que les résultats du gymnase ont été suffisants et vous pouvez voir dans sa silhouette qu’il est plus que ferme et en bonne santé, avec des carrés et tout, toujours beau pour continuer à chouchouter son public.

Dans ce divertissement, elle a réalisé plus de 722 000 J’aime seulement quatre heures, un nombre impressionnant qui n’est dédié qu’à la croissance, alors que de plus en plus d’utilisateurs viennent la soutenir dans leur interaction et commentent également à quel point elle est belle.

Certaines célébrités sont même venues la féliciter avec leur pop-corn bleu vérifié et se sont placées en haut de la boîte de commentaires avec leurs points de vue et bien sûr tout le soutien qu’elles lui ont apporté.

Nous verrons sûrement beaucoup plus de maillots de bain d’elle dans cette collection qui a été mise en vente aujourd’hui et que vous pouvez déjà obtenir quelque chose qu’elle avait annoncé il y a quelques jours, mais qui jusqu’à aujourd’hui l’a complètement émue.

C’est l’un des plus grands rêves de Mia Khalifa qui se réalise, car elle ne veut plus qu’on se souvienne de la star de cinéma qui l’a définie à ses débuts dans le show-business, mais veut maintenant représenter l’industrie de la mode et ce qu’elle est. bien.