Mia Khalifa accueille l’automne en tenue coquette

Alors que la saison la plus chaude de l’année touche à sa fin, Mia Khalifa a décidé d’aller de l’avant quelques jours pour célébrer que le automne Il est sur le point d’arriver, vêtu d’une tenue coquette avec laquelle il ravira sûrement plus d’un de ses followers.

Sans aucun doute Mia khalifa Elle est devenue l’une des célébrités non seulement les plus recherchées mais aussi les plus admirées grâce à son contenu constant et divertissant à regarder.

Actuellement cette beauté née en Beyrouth, Liban compte plus de 25,1 millions de followers, un chiffre qui continue de croître de jour en jour

Constante dans ses publications, la mannequin et désormais aussi femme d’affaires ainsi que commentatrice sportive s’est chargée de montrer ses vêtements, à plusieurs reprises ils ont été le produit de collaborations avec des marques importantes donc la jeune femme leur donne leur publicité respective.

À travers ses histoires sur Instagram, c’est là qu’il a partagé une série de photos et de vidéos qui sont immédiatement appréciées, malgré le fait que cette fois il a décidé de ne pas montrer ses charmes comme il le faisait auparavant, l’élégance de Mia Khalifa est perceptible à la simple vue.

L’actrice de cinéma plus âgée portait une tenue marron, alors nous nous souvenons de tomber amoureux des feuilles séchées qui tombent des arbres.

Ce look saisissant consistait en un débardeur en tissu doré et avec beaucoup de paillettes, mais en même temps, ils étaient extrêmement subtils.

La jupe que portait le mannequin était de différentes nuances, marron, beige et il semble que le noir se combine parfaitement grâce aux figures géométriques qu’il avait devant, à l’arrière on ne sait pas s’il avait ces mêmes photos ou c’était juste un ton.

Sans aucun doute, Khalifa a vraiment apprécié ce look, car il a partagé plusieurs vidéos et photos en l’utilisant, d’ailleurs elle portait également une veste en cuir beige et pour correspondre à toute la tonalité qu’elle portait elle a décidé de porter des baskets à lanières et un petit sac marron et beige pour ne pas attirer autant l’attention.

Actuellement, la femme d’affaires coquette profite de son statut de célibataire, elle était donc probablement dans une sorte d’hôtel lors d’un de ses nombreux voyages, sur le point de sortir se promener, bien qu’elle ne partage pas le nom de l’endroit où elle se trouvait. serait certainement spectaculaire.