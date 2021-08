Mia Khalifa annonce le lancement de ses maillots de bain | Instagram

Pendant quelques jours, le modèle coquette, femme d’affaires et actrice Mia Khalifa a partagé quelques aperçus de sa nouvelle collection de maillots de bain, qu’elle a réalisée en collaboration avec la société. Sept nages.

Cette célébrité séduisante et bien connue de Google a conquis des millions de personnes grâce à ses énormes charmes, qui continuent d’être sa marque de fabrique, tout comme les charmes ultérieurs de Jennifer Lopez.

Ce qui a le plus aimé non seulement l’entreprise, mais aussi elle-même et évidemment ses fans, c’est le fait que Mia khalifa C’est le principal modèle publicitaire de ces quatre nouvelles pièces qui ont été lancées et qui ont reçu beaucoup de promotion.

A travers ses stories Instagram, Khalifa a partagé une photo sur laquelle elle pose sur le dos, la chose curieuse à propos de l’image est qu’elle a été prise dans une perspective qui la favorise immédiatement.

Et c’est qu’elle se tenait à côté de la piscine, le photographe a pris la photo d’en bas, donc la silhouette de Khalifa ressemble encore plus, d’autant plus que le vêtement qu’elle porte dans la partie haute qui est justement de sa collection semble lui aller un peu plus petit.

Ses énormes charmes dépassent un peu du fond d’elle Maillot de bain, cela se remarque grâce au fait que ses bras sont occupés à tenir ses cheveux, donc ceux-ci sont aussi un peu relevés.

En bas, elle porte une toute petite jupe, qui en fait pourrait aussi être un paréo qui recouvre son maillot de bain, dont on est sûr qu’elle est perdue parmi ses charmes car le tissu est un peu transparent et permet de voir un peu plus qu’il ne devrait .

Ses jambes galbées ont également joué un rôle important dans l’image, car elles ont l’air parfaites et galbées, l’endroit où il se trouve est certainement le même où il a pris ses photos les plus récentes, un endroit désertique avec une petite piscine à distance. côté.

Dans cette publication, vous pouvez également trouver une vidéo où il posait pour une séance photo, qu’il a partagée il y a longtemps sur son flux Instagram.

Le mannequin a exprimé qu’elle travaillait sur ce projet depuis longtemps, elle se sent très excitée et surtout enthousiasmée par l’acceptation que cela peut avoir de la part de ses partisans maintenant en tant qu’entrepreneur et designer.