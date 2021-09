Mia Khalifa arbore une silhouette exquise avec des intérieurs à lanières

Une fois de plus, la beauté de Mia Khalifa a été prise par ses fans pour être partagée en tant que contenu pendant plus de 18 ans, ce photo qui a été publié montre votre silhouette exquise avec des intérieurs très révélateurs.

L’image a été partagée sur un compte fan de la belle célébrité, comme vous le savez bien Mia khalifa a commencé sa carrière comme actrice du cinéma pour adultes, s’aventura plus tard comme modèle.

Bien qu’on se souvienne surtout d’elle en tant qu’actrice, elle a réussi à se démarquer en tant que modèle pour des marques importantes, aujourd’hui elle travaille avec certaines et collabore avec d’autres pour son bénéfice personnel.

Cette dernière parce qu’elle a récemment lancé une ligne limitée de maillots de bain qu’elle a elle-même conçue, c’est ainsi que Khalifa nous montre qu’elle a pas mal grandi depuis qu’elle a pris sa retraite de l’industrie cinématographique.

Cependant, son passage à travers cet art et ses vieilles photographies qui faisaient allusion à sa carrière d’actrice ne sont pas quelque chose de facile à oublier et pour cela, ses fans se sont chargés de se souvenir constamment d’elle.

Il est presque impossible pour une personnalité d’éliminer toute trace de son passé, surtout lorsqu’il s’agit de films encore valables, il en va de même avec les photos dont certains fans ont réussi à récupérer et à partager dans ce type de comptes.

Tel était le cas de cette image particulière qui d’ailleurs a l’air plus qu’exquise, même si elle porte des vêtements, c’est trop petit, même la partie inférieure n’est que des bandes qui laissent ses parties exposées, seulement que dans l’image ce n’est pas apparaît complètement, probablement pour éviter qu’il ne soit effacé.

Au-dessus, vous portez un intérieur rouge frappant qui tient à peine votre énormes charmes, le plus bel accessoire qu’elle porte est son propre sourire, frais, séduisant et plein de vie.

L’image a été partagée le 20 mars 2020, ce compte compte un peu plus de 100 000 abonnés, il est donc normal que chacune des images partagées depuis ait peu de likes, par rapport à celles que sa propre Mia Khalifa aurait dans le cas d’avoir publié cette photo.

Le mannequin, actrice et femme d’affaires compte actuellement plus de 25,1 millions de followers sur son compte Instagram officiel et également plus de 2 000 publications, il ne serait pas surprenant que cette image figure parmi ses publications.