La coquette ancienne actrice, la mannequin et femme d’affaires Mia Khalifa a de nouveau laissé ses fans amoureux, à cause d’une image dans laquelle elle apparaît vêtue d’un maillot de bain qui se perd parmi ses charmes.

À plus d’une occasion, cette beauté de Beyrouth, Liban et qui réside actuellement aux États-Unis a provoqué des milliers voire des millions de soupirs grâce au contenu d’elle sur Internet.

Cette célèbre célébrité des réseaux sociaux continue de surprendre les internautes grâce à sa renommée en tant qu’ancienne actrice de films pour adultes.

La photo dans lequel le modèle apparaît, il semble avoir été pris dans un endroit quelque peu désert et montagneux d’après ce que l’on peut voir sur l’image.

Mia Khalifa de dos avec un maillot de bain parmi ses charmes ! | Instagram

Mia khalifa Elle pose de dos vêtue d’un haut qui n’est noué qu’à la taille et au cou, exposant tout son dos ainsi qu’un maillot de bain en bas si serré que ses charmes sont marqués et aussi perdus parmi eux.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Bien qu’elle paraisse déjà un peu plus mince, elle n’avait toujours pas ses muscles marqués et définis comme aujourd’hui, et elle n’a pas encore subi de rhinoplastie.

Précisément, l’image a été partagée par ses fans sur un compte Instagram le 7 mars 2020, elle l’a sûrement également partagée sur Instagram à cette date car ils ont actuellement les mêmes images que le modèle a sur son compte officiel : miakhalifa.

Vous vous êtes sûrement demandé plus d’une fois qui est Mia Khalifa et ce qu’elle fait, son vrai nom est Sarah Joe Chamoun, est né le 10 février 1993.

La personnalité du cinéma coquette a commencé à travailler dans l’industrie cinématographique quand elle avait environ 22 ans, mais elle a pris sa retraite en seulement trois mois, sa renommée a commencé lorsqu’elle est apparue portant un hijab dans une scène.

Une fois que sa popularité a commencé à croître comme de la mousse, surtout après avoir décidé de se retirer de l’industrie cinématographique, elle a commencé une carrière de mannequin, est devenue plus tard une présentatrice sportive et est actuellement une femme d’affaires et une créatrice de maillots de bain peut-être comme première étape.

Sur son compte Instagram officiel, Mia Khalifa partage en continu des photos et des vidéos où elle montre sa silhouette et les progrès qu’elle a réalisés dans le gymnase.

Marlène Perez

J’ai commencé sur le portail Show News en août 2019 avec des fonctions telles que la rédaction de notes, le choix de contenu pour les réseaux sociaux Show News tels que Facebook et Twitter ; J’ai un diplôme en droit et aussi en design graphique, je suis constamment mis à jour dans le but de fournir un meilleur contenu qui plaira aux utilisateurs en suivant des cours ou en recherchant des nouvelles de spectacles pertinents, je me spécialise dans les notes sur les influenceurs, la musique, le cinéma, les célébrités et tout ce qui touche au divertissement ainsi qu’aux tendances ; Certaines des formations que j’ai suivies sont les suivantes : cours de référencement pour tous suivis en juin 2020, cours sur la propriété intellectuelle en juillet 2020, cours sur les outils de vérification en juillet 2020, cours Google Trends en avril 2020 et cours Google Earth en mars 2020.

voir plus