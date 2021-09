Mia Khalifa en vidéo révélatrice avec un haut en plumes blanches ! | Instagram

Faire en sorte que ses fans soient enthousiasmés par son contenu est devenu une tâche simple pour Mia Khalifa, qui attire constamment le regard de ses followers à travers ses vidéos occasionnelles où elle la montre habituellement. énormes charmes.

Mia khalifa a été constant dans ses histoires sur Instagram, notamment pour promouvoir la nouvelle collection de maillots de bain qu’il a réalisée en collaboration avec les plus grandes marques du marché.

Une fois que Mia Khalifa est devenue une célébrité, il est fort probable que pendant des années, plusieurs entreprises aient voulu collaborer avec elle ou la payer pour de la publicité afin de promouvoir leurs produits, comme elle l’a fait à certaines occasions.

A lire aussi : Elsa Jean pose avec des intérieurs en cuir dans une vidéo coquette

Et c’est que quelque chose que la femme d’affaires et le modèle a est l’attitude, le port et surtout la popularité, son nom est l’un des plus connus au monde, qu’il apparaisse avec un seul vêtement ou qu’il ravisse toujours votre palais avec un plat exclusif. .

Cela peut vous intéresser: Anastasia Kvitko et sa silhouette exquise en maillot de bain

Comme il l’a fait avec cette vidéo qu’il a partagée dans ses histoires Instagram il y a environ un jour, où il montre un haut à dos nu avec dos ouvert et plumes qui, selon sa publication, sont des paons.

Khalifa posait devant un miroir avec l’appareil photo de son téléphone portable pendant qu’il enregistrait un peu cette tenue coquette et particulière, qui a sûrement attiré plus d’un d’entre eux, peut-être pas à cause de son exclusivité, mais à cause de son caractère frappant.

A lire aussi : Mia Khalifa pose dans une baignoire avec des roses et un body en dentelle rouge

Apparemment le mannequin était dans certaines salles de bain, à cause de la vitre qui reflétait certaines portes du lieu, surtout parce qu’elle paraissait un peu petite, il est donc fort probable qu’elle était là en plus de porter ce haut blanc qui ne suffisait pas à couvrir son nombril, elle portait un pantalon noir avec des détails blancs.

Actuellement cette beauté libanaise avec la double nationalité comme elle a aussi l’américaine, elle a 25,1 millions de followers sur son Instagram sans aucun doute c’est une personnalité à part entière, aussi sur Tiktok elle est devenue très célèbre pour ses vidéos divertissantes.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Sur son compte Tiktok, il compte 27,7 millions de followers, un peu plus que sur Instagram dans cette application, il a peu de temps, mais grâce à sa popularité, il a commencé à avoir de plus en plus de followers, qui sont toujours prêts à voir son nouveau contenu comme sur Instagram.