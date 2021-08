in

Mia Khalifa entre transparences grâce à ses intérieurs | Instagram

La actrice, la mannequin et femme d’affaires libanaise Mia Khalifa a partagé deux Photos où il utilisait des transparents, ceci grâce aux intérieurs qu’il utilisait.

Malgré le fait qu’à ce jour, il continue de partager du contenu divertissant pour ses abonnés, dans ses premières publications, il a eu l’occasion de voir la belle Mia khalifa avec des vêtements plus révélateurs.

La publication a été partagée via son compte Instagram le 24 mai 2019, bien qu’il s’agisse de deux images identiques, il y a une petite différence entre elles.

A lire aussi : Anastasia Kvitko porte un strip qui passe par ses charmes

Non seulement il posait comme la célébrité qu’il est, mais ses vêtements étaient assez petits et transparents, il a probablement fait soupirer plus d’un de ses fans à partir du moment où il a partagé le post.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Dans la description, Khalifa a partagé qu’il y avait une différence entre éditer et corriger la couleur entre les photos, affirmant qu’elle demandait toujours qu’on lui laisse ses rouleaux, ses vergetures et sa cellulite.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

La popularité de la célèbre célébrité du cinéma pour adultes n’a à aucun moment diminué, au contraire elle continue toujours d’augmenter et reste ferme malgré les quelques scandales dans lesquels elle a été impliquée.