Mia Khalifa et le meilleur angle pour ses énormes charmes !

Encore le modèle coquette, actrice et la femme d’affaires Mia Khalifa apparaît sur une photo avec ce qui est sans doute l’un de ses meilleurs angles.

Leur énormes charmes Ils ont été les protagonistes de ses photographies et vidéos à des occasions constantes, que ce soit dans son propre contenu ou dans lequel ses abonnés publient dans des comptes de fan club.

Une fois de plus, il est apparu dans une session de Photos là où elle est allongée depuis son lit, cette fois en raison de la pose dans laquelle elle se trouve, ses charmes sont encore ceux qui ont attiré le plus l’attention.

Ceci parce que la belle célébrité née en Beyrouth, Liban et qui réside actuellement aux États-Unis, en fait il a déménagé avec sa famille dans ce pays depuis l’âge de 9 ans.

Les intérieurs qu’il utilise sont noirs avec des applications de dentelle et des fils dorés qui mettent encore plus en valeur ces vêtements, vous pouvez également remarquer quelques transparences juste au milieu dudit vêtement supérieur.

La silhouette exquise de Mia khalifa Ce n’est pas complètement perceptible, car il a une de ses jambes pliée et ses hanches sont encore plus exposées, notamment à cause de cette position dans laquelle le bas ne peut pas être vu, il semble qu’il n’ait rien sur le bas, donc l’accent est mis sur haut.

Un autre détail qu’il a dans ses vêtements, ce sont des petites chaînes dorées qui sortent directement de la partie médiane, il est à peine possible de distinguer qu’en bas il a aussi une paire de chaînes.

Khalifa est appuyée sur des coussins blancs comme si elle était dans un lit, quelque chose qui ne se remarque pas car la photo qu’ils ont prise d’elle est un gros plan, cela a été partagé le 31 janvier 2020.

Dans son propre compte Instagram officiel, il compte plus de 25,1 millions de followers qui, immédiatement, ses fans ont tendance à réagir immédiatement à chacune de ses publications, le minimum de leurs réactions est de 300 000 likes dans la plupart de vos photos et vidéos.

Cependant, lorsque le mannequin et la femme d’affaires partagent généralement du contenu où il apparaît dans des vêtements minuscules et même des maillots de bain, les likes deviennent au moins un million de cœurs rouges et aussi avec des milliers de commentaires.