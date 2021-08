Mia Khalifa exhibe ses charmes en maillot de bain, angle parfait | Instagram

Le modèle et actrice de Beyrouth, Liban Mia Khalifa a encore conquis des millions grâce à ses maillots de bain, mais plus précisément pour une photo qu’elle a partagée où elle apparaît portant ses énormes charmes sous un angle parfait pour les apprécier.

Loin de décliner en popularité une fois qu’il a pris sa retraite de l’industrie du divertissement pour adultes en 2014, n’enregistrant que 34 films selon l’IAFD.

Sarah Joe Chamoun continué en utilisant le nom de Mia khalifa, avec qui elle a commencé à se faire connaître dans le monde entier, profitant de sa notoriété en si peu de temps, elle est rapidement devenue une célébrité du show business.

Malgré le fait que Mia Khalifa ait pris sa retraite de l’industrie cinématographique, elle a continué à gérer sa carrière à sa guise, s’aventurant dans le monde du contenu spécial, via une plate-forme appelée Patron, avant de passer à OnlyFans.

Cette beauté s’est non seulement limitée à publier des contenus spéciaux sur les différentes plateformes, mais est également devenue mannequin et plus tard femme d’affaires, l’activité la plus récente et la plus surprenante est qu’elle s’est aventurée dans le monde du stylisme.

En collaboration avec la marque Seven Swim le maquette a lancé une édition limitée de maillots de bain, maintenant Khalifa est designer, depuis quelques jours elle partage du contenu lié à ses maillots de bain, mais sans aucun doute, lorsqu’un modèle se présente où elle pose, elle fait immédiatement monter la température.

Comme cela s’est produit dans ses histoires, où elle portait le maillot de bain vert clair qui traverse le devant en haut, ce qui fait que ses charmes paraissent encore plus grands et plus rapprochés.

Sur l’image, Khalifa est assise au bord d’une petite piscine, que nous voyons depuis quelques jours sur son Instagram et ses histoires, celui qui a pris la photo aurait pu être allongé sur le sol tout en capturant la belle image du modèle.

Ce qui donne à l’image une touche plus coquette, c’est le fait que justement la belle femme d’affaires ne posait pas, elle arbore son sourire spontané et tout à fait naturel, sans aucun doute ces photos sont les plus belles puisqu’elles capturent le parfait moment de vulnérabilité qui fait sa beauté montrer tel qu’il est.

En contraste avec les couleurs non seulement de sa peau bronzée mais aussi du ciel bleu saisissant avec quelques nuages, ils ont fait de ce cliché l’un des meilleurs des séances qu’elle prenait depuis quelques jours.