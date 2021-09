Mia Khalifa fait une proposition coquette dans une robe et les jambes écartées

Mia Khalifa fait une proposition coquette en peignoir et jambes écartées | Instagram

Avec une robe ouverte et un café à la main, c’est ainsi que la belle Mia Khalifa aime dire bonjour à ses followers et c’est pour cette raison qu’elle a partagé une photo avec laquelle elle a accéléré des milliers de cœurs.

La beauté libanaise a une nouvelle fois démontré qu’elle sait exactement ce que veulent ses followers et c’est pourquoi Mia Khalifa a fait le mix complet, elle et un café, la combinaison gagnante.

Il s’agit de deux photographies sur lesquelles Sarah Joe Chamoun Il est présenté avec un peignoir blanc ouvert, permettant aux internautes de voir au-delà et une partie de ses fameux charmes.

Dans l’une de ses mains, on observe que Mia khalifa Il a pris une tasse de café et a complété l’image avec ses beaux et abondants cheveux flottants.

REGARDEZ LA BELLA MIA ICI

Sur l’une des photographies, le modèle de la webcam apparaît couvrant d’une main l’essentiel de son anatomie, puisqu’elle est les jambes ouvertes et de profil ; mais la deuxième photo va plus loin et la star des réseaux sociaux s’affiche en face et fait du mug son complice.

Ces images font partie d’un compte des fans de Mia sur Instagram, qui ont ajouté la phrase “Embrasse-moi” à la première photo, la rendant encore plus attrayante pour les internautes.

Bien que Khalifa soit devenue célèbre d’une manière qu’elle n’aurait pas aimée, l’actrice a réussi à en porter “l’après” et à continuer d’être reconnaissante et de ravir ses fans les plus ardents.

La célèbre continue de partager en permanence du contenu sur les réseaux, où elle est déjà influenceuse et reste en contact avec ses millions de followers.