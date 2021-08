in

Mia Khalifa laisse des charmes en vue avec un maillot de bain moulant | Instagram

Avec un micro Maillot de bain la belle et séduisante Mia Khalifa a partagé un nouveau photo à travers ses stories Instagram où il apparaît à nouveau vêtu d’une partie de sa collection de maillots de bain.

Depuis quelques jours, cette célébrité bien connue d’origine libanaise partage du contenu lié à sa nouvelle collection en collaboration avec une marque importante qui se consacre exclusivement à ce type de vêtement.

Selon Sept Natation, marque avec laquelle Mia khalifa Elle a collaboré pendant un certain temps, puisqu’elle a elle-même mentionné qu’elle avait travaillé dur, ils étaient au total 4 designs qu’ils ont lancés.

Maintenant en plus d’être un modèle célèbre et à succès, actrice et la femme d’affaires Khalifa ont décidé de s’aventurer dans le monde du stylisme, en l’occurrence des maillots de bain de plage.

Bien sûr, bien qu’il s’agisse de sa première collaboration, d’autres entreprises commenceront bientôt à la chercher pour travailler avec elle.

Sur sa photo, elle porte le motif vert croisé avec un imprimé végétal dans des tons jaunes et des verts encore plus clairs que la base du tissu avec lequel ils ont été fabriqués, ce maillot de bain a des bandes qui se croisent à sa taille et sous ses énormes charmes.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Sûrement plus d’un des clients qui achètent cette pièce en particulier, pourraient varier la façon de l’utiliser et mettre en valeur une autre partie de leur corps avec la disposition de ces longues bandes.

Mia voulait créer un haut qui soutenait, sexy, ajustable et montrait la quantité parfaite de décolleté, eh bien, je suis fier de dire que nous avons accompli cette mission avec la muse, “Seven Swim.

La photo originale a été partagée par la marque et à son tour Khalifa l’a reproduite dans ses histoires, pour en profiter et faire une double promotion, non seulement pour ses vêtements mais aussi pour la marque où précisément qui les vend.

Malgré le fait que l’image que Khalifa a partagée a des lettres presque au milieu, ses charmes ont continué à être les protagonistes de la publication, il est difficile de ne pas les voir immédiatement, surtout quand il porte ce type de vêtement qui captive et fait le l’élève tombe amoureux.

Quelque chose qui a sans aucun doute également attiré l’attention, c’est le fait que dans la partie supérieure précisément ce que nous voyons sur la photo, Mia Khalifa ne porte qu’un petit morceau de tissu dans chacun de ses charmes, et malgré eux, ils ont l’air parfaitement ajustés.